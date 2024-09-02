Ще одна країна взялася за Telegram: причина – діпфейк-відео

За даними «Рёнхап», найбільшого інформаційного агентства Південної Кореї, поліція звинувачує Telegram у пособництві в злочинах на сексуальному ґрунті. Йдеться про діпфейк-відео, які зловмисники створюють за допомогою спеціальних телеграм-ботів. З 26 до 29 серпня поліція Південної Кореї отримала 88 повідомлень про використання діпфейків: у підсумку було виявлено 24 підозрюваних.

Також поліція вивчає 8 телеграм-ботів, за допомогою яких зловмисники створюють діпфейк-відео, і аналізує групові чати, в яких миготіли подібні відео. За словами глави слідчого управління поліції Південної Кореї Чжон Су, у Telegram не реагували на запити поліції щодо інформації про акаунти, які поширюють діпфейки:

У нас є власні методи, і ми робимо все можливе для проведення розслідування. Ми скористаємося можливістю співпраці з французькими слідчими органами та різними міжнародними організаціями.

Agence France-Presse звернулися до Telegram із проханням прокоментувати це розслідування. Коментаря з боку представників месенджера наразі немає.