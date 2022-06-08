Apple звинуватили у плагіаті з MIUI

Ми звикли вважати компанію Apple флагманом мобільної індустрії та головним законодавцем трендів для інших виробників смартфонів. Днями відбулася презентація нової версії «яблучної» операційної системи iOS 16, і глядачі, як завжди, чекали на щось інноваційне. Але натомість побачили плагіат. Дизайнери Apple явно підрізали вдалу фішку своїх конкурентів — китайської компанії Xiaomi.





Одним із нововведень iOS 16 стала кастомізація екрана блокування – тепер туди можна встановити анімовані шпалери. І серед стандартних шпалер є одна дуже ефектна — це зображення нашої планети, яка плавно наближається при розблокуванні. Деяким користувачам ці шпалери здалися знайомими, і вони навіть згадали, звідки.

Дуже схожі шпалери є в MIUI – фірмовій графічній оболонці на смартфонах Xiaomi. Там вони називаються супер-шпалери і, крім Землі, пропонують ще й інші планети. Великою популярністю користується супершпалери з Марсом. Ну планети й планети — адже це не предмет авторського права, де ж тут плагіат? Справа в тому, що Apple запозичила і ідею, і сам принцип анімації, коли планета на заблокованому екрані наближається після розблокування. Тільки в MIUI це графічно виглядає крутіше.

Безперечно, можна вважати подібний казус простим збігом. Але навряд чи дизайнери Apple не стежать за іншою індустрією та не знайомляться з рішеннями, якими користуються конкуренти. Анімовані шпалери в MIUI просто виявилися дуже гарною знахідкою, щоб її не запозичити. Щоправда, чомусь не можна було обіграти ідею трохи інакше — загадка.