Названо секретний спосіб дізнатись, хто брав в руки ваш смартфон

Навіть якщо ви на 100% впевнені в надійності вашого пароля блокування, а ваш смартфон оснащений безліччю біометричних датчиків, ви все одно не застраховані від спроб злому вашого пристрою. У цій статті ми розповімо, як додатково убезпечити себе від любителів покопатися в чужому смартфоні і як вивести таких «цікавих Варвар» на «чисту воду».





Як розкрити того, хто отримав доступ до вашого смартфону

Якщо ви помітили, що з вашого смартфона пропали особисті дані, або ви підозрюєте, що хтось міг скористатися вашою особистою інформацією в своїх корисливих цілях, але заздалегідь про це ви не подбали, – швидше за все, довести що-небудь буде досить проблематично.

На щастя, сьогодні існує безкоштовний спосіб уникнути подібних проблем у майбутньому. І найкращим рішенням, мабуть, є встановлення спеціального додатку на свій смартфон.

Додаток «WTMP» за допомогою фронтальної камери вашого телефону зробить фотографію того, хто намагався розблокувати ваш пристрій і відобразить цю інформацію в спеціальному звіті. При цьому, якщо спроба розблокування буде успішною, то разом з фотографією користувача WTMP покаже список запущених ним додатків. Ви завжди зможете переглянути ці дані як всередині самого додатка, так і в хмарі після синхронізації з Google диском.

Як налаштувати додаток

Завантажте і встановіть WTMP на свій смартфон.

Натисніть на кнопку включення програми в правій частині екрана.

Видайте додатку необхідні дозволи на доступ до камери, а також до історії використання.

Перейдіть в налаштування програми, натиснувши на значок шестерні в правому верхньому куті екрана.

Знайдіть пункти «Відстеження спроб розблокування» і «Відстеження успішних розблокувань» і активуйте їх пов’язані перемикачі. Після цього додаток запросить права адміністратора. Це необхідно, щоб відстежувати некоректні спроби введення пароля розблокування пристрою.

При необхідності активуйте синхронізацію через хмару (доступно за додаткову плату). Ця функція може виявитися незамінною в разі крадіжки смартфона, так як з такою інформацією ви можете сміливо йти в поліцію.

От і все! Тепер WTMP буде фотографувати всіх, хто візьме ваш смартфон в руки і спробує його розблокувати. Фотографію незнайомця і інформацію про те, які дані були переглянуті і чи була спроба розблокувати екран успішною, ви зможете подивитися в звіті. Погодьтеся, з такою інформацією у вас буде набагато більше шансів викрити зловмисника.

Як видалити додаток WTMP

Якщо вам необхідно буде видалити додаток WTMP, зробити це стандартним шляхом не вийде.

Так як додаток використовує права адміністратора, то спочатку необхідно відкликати ці права назад. Зробити це можна в меню «Особливі права доступу» в налаштуваннях вашого телефону.

Найпростіше для видалення скористатися вбудованою функцією деінсталяції, яка є в меню налаштувань всередині програми.

Тепер ви знаєте, як можна викрити любителів покопатися в чужих смартфонах, а також додатково убезпечити свій смартфон в разі його втрати або крадіжки.