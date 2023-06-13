Українцям назвали ознаки злому облікового запису в WhatsApp

Способів, за якими можна було б точно визначити злом облікового запису в WhatsApp не існує. При цьому є кілька непрямих ознак, що вказують на компрометацію облікового запису у месенджері.

До непрямих ознак належать зависання програми WhatsApp, її довільне перезавантаження, перешкоди та сторонні звуки при дзвінках, підвищене споживання інтернет-трафіку, а також перевитрата та перегрів акумулятора смартфона. Експерти також додають, що основні джерела шкідливого програмного забезпечення, які згодом призводять до злому WhatsApp, проникають на смартфони через фішингові сторінки.

Найкращий спосіб зупинити ймовірне прослуховування – видалити програму і взагалі мінімізувати ризик витоку конфіденційних даних.

Потенційне стеження за користувачами месенджера можуть вести як співробітників і керівництво WhatsApp, так і хакери. У першому випадку, стверджують експерти, запобігти стеженню практично неможливо. Також нівелювати вплив третьої сторони на роботу програми буде складно, якщо людина стала ціллю спецслужб чи «суперхакерів».