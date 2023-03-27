Українцям розповіли, чому небезпечно прошивати Android-смартфони у несертифікованих майстрів

Несумлінний фахівець із несертифікованого сервісного центру може заразити Android-смартфон клієнта вірусами під час модифікації системного програмного забезпечення пристрою. Про це GSMinfo розповів експерт із кібербезпеки Юрій Шарлай.

Модифікація системного ПЗ також називається прошивкою пристрою. Зазвичай цю процедуру проводять для повного очищення смартфона або запровадження нових функцій, не передбачених виробником.

«Мова може йти про [впровадження] різних видів шкідливих і небажаних програм: починаючи від рекламного ПЗ, закінчуючи різними троянцями. До того ж не можна виключати, що після перепрошивки пристрій працюватиме некоректно, у тому числі можуть некоректно працювати сервіси, пов’язані, наприклад, з проведенням фінансових операцій», – сказав Шарлай.

Крім того, за словами експерта, в окремих випадках перепрошивка може призвести до потенційної втрати даних або навіть вивести пристрій із ладу.

Як пояснив експерт, прошивка відкриває для несумлінного фахівця багаті можливості з тієї причини, що під час цієї процедури він отримує необмежений доступ до внутрішніх налаштувань систем.

«Тому, перш ніж проводити будь-які подібні маніпуляції зі смартфоном, ми рекомендуємо оцінити всі можливі ризики та звертатися за послугами лише до сертифікованих сервісних центрів», – додав Шарлай.