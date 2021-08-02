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Мільйони смартфонів на Android будуть відключені Google вже наступного місяця

02.08.2021
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Смартфони на базі Android 2.3.7 і більш ранніх версій позбудуться можливості входити в облікові записи Google. Відключення відбудеться 27 вересня 2021 року.


The Verge з посиланням на Google пише, що користувачі, які спробують використовувати сервіси компанії, такі як Gmail, YouTube або карти, отримають повідомлення про помилку.

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Відзначається, що Android 2.3.7 була випущена майже десять років тому. Однак у світі використовується близько трьох мільярдів смартфонів на Android, тому частина з них може виявитися в числі відключених. У той же час відомо, що апарати на базі Android 3.0 і вище, як і раніше зможуть входити в обліковий запис.

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02.08.2021
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