Мільйони смартфонів на Android будуть відключені Google вже наступного місяця
Смартфони на базі Android 2.3.7 і більш ранніх версій позбудуться можливості входити в облікові записи Google. Відключення відбудеться 27 вересня 2021 року.
The Verge з посиланням на Google пише, що користувачі, які спробують використовувати сервіси компанії, такі як Gmail, YouTube або карти, отримають повідомлення про помилку.
Відзначається, що Android 2.3.7 була випущена майже десять років тому. Однак у світі використовується близько трьох мільярдів смартфонів на Android, тому частина з них може виявитися в числі відключених. У той же час відомо, що апарати на базі Android 3.0 і вище, як і раніше зможуть входити в обліковий запис.
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