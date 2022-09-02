Картина, яку повністю намалював комп’ютер, перемогла на виставці

Житель США Джейсон Аллен створив картину за допомогою нейромережі Midjourney та посів перше місце на конкурсі мистецтв у Колорадо. Картина під назвою «Театр космічної опери» – повністю згенероване AI зображення, що, звичайно, серйозно розлютило справжніх художників, які брали участь у виставці. Про це пише Vice.





На малюнку «Théâtre D’opéra Spatial» зображено велику кімнату з людьми в класичних сукнях, а на передньому плані розташовується велика біла сфера, що нагадує Місяць.

«Хтось брав участь у конкурсі мистецтв із твором, створеним штучним інтелектом, і виграв головний приз. Так, це дуже погано» – пише художник Генель Джумалон.

Ми спостерігаємо, як на наших очах відбувається смерть мистецтва – якщо творчі спеціальності не захищені від машин, то будь-які висококваліфіковані робітники перебувають під загрозою стати марними. Що ми тоді робитимемо? – Відповідає йому інший художник.

На своє виправдання Джейсон Аллен, який є президентом компанії, яка розробляє настільні ігри, сказав: «Я знав, що це викликає суперечки. Але я витратив багато часу, щоб підібрати ключові слова, переглянув сотні зображень, і після багатьох тижнів тонкого налаштування і свого роду кураторства відібрав три кращі роботи, надрукувавши їх на полотні».

Насправді, у словах Джейсона Аллена є сенс. Деякі художні твори і раніше викликали суперечки, у тому числі за внеском автора у свій твір.

Найвідоміший приклад – представлений Марселем Дюшаном у 1917 році реді-мейд «Фонтан», який був простим серійним пісуаром, виставленим на виставці в США. Оригінал роботи втрачено, але «Фонтан» має статус важливої ​​віхи мистецтва XX століття і визнаний одним із найвпливовіших творів свого часу.

Або, наприклад, Дем’єн Герст, один із найвідоміших сучасних художників, який створює роботи не своїми руками. Герст лише роздає вказівки робітникам, якщо йдеться про великі інсталяції, або художникам-підмайстрам, які малюють замість нього. Іноді вказівки взагалі можуть надходити телефоном чи інтернетом з іншого куточка світу. Чим це справді відрізняється від AI-генерації?

Повертаючись до твору Джейсона Аллена Théâtre D’opéra Spatial. Для генерування картин використовувався штучний інтелект Midjourney, здатний справді вражати якістю своїх робот . Збільшення зображення проводилося за допомогою ще одного ІІ – Gigapixel AI.

Здається, випадок у Колорадо – це лише перша ластівка. Наприклад, прості фони для деяких ігор вже зараз генеруються AI. Ласкаво просимо до кіберпанку!