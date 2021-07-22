Стало відомо, коли комп’ютери українців офіційно отримають Windows 11

Нова операційна система Windows 11 була представлена ​​ще в минулому місяці. Занадто вагомих нововведень вона не отримала, зате кількість користувачів, які зможуть випробувати новітнє програмне забезпечення, сильно зменшилася.





Наприклад, якщо ви користуєтеся процесором Intel, то для Windows 11 підійде варіант не старше 8 покоління. Ну а для тих, хто готовий до оновлення, поспішаємо повідомити попередні терміни релізу фінальної версії Windows 11. Розповіли про них допоміжні документи до драйверів Intel. У них зазначено, що драйвера для нової операційки вийдуть в жовтні 2021. А значить, тоді вже буде доступна і сама система.

Уже зараз в описовій сторінці драйвера є пропуск в сумісності з Windows 11, а значить, її вирішили почистити. Що стосується Microsoft, компанія обіцяє запустити оновлення в другій половині поточного року, так що жовтень – цілком очікуваний термін. Звичайно, якщо в процесі перевірки не знайдуться якісь критичні помилки. До речі, власникам Windows 10, на перших порах, оновлення буде доступно безкоштовно.