Павло Дуров пояснив, чому в Telegram блокують канали антивакцинаторів

Кілька Telegram-каналів антивакцинаторів в Італії і Німеччині були заблоковані, заявив засновник месенджера Павло Дуров. Причиною, за його словами, стали заклики на цих каналах до насильства стосовно медиків.





“Нам довелося закрити італійський канал … в якому користувачів підбурювали до насильства стосовно медиків і посадових осіб, пов’язаних з вакцинацією, – написав Дуров у своєму каналі. – Нам також довелося заблокувати схожий німецький канал загального доступу …, в якому було понад 40 тисяч передплатників , і в якому закликали до насильства щодо лікарів. Такі канали порушують правила Telegram, Apple, Google, а також місцеві законодавчі акти “.

Він підкреслив, що адміністратори закритих каналів були заздалегідь попереджені про санкції, але продовжили порушувати правила Telegram.

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