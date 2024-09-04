Android 15 нарешті вийшов: хто може розраховувати на апдейт

Google оголосила про вихід мобільної операційної системи Android 15 Vanilla Ice Cream. У ній реалізовано багато нових функцій, включно зі сповіщеннями про землетруси і розпізнаванням музичних треків, як у Shazam. Ось тільки встановити оновлення на свої смартфони ви поки що не зможете.

Оновлена платформа доступна в рамках Android Open Source Project, тобто для розробників. Найближчими тижнями оновлення до Android 15 отримають смартфони Pixel. Власники смартфонів інших популярних брендів можуть розраховувати на оновлення в «найближчі місяці».

В Android 15 реалізовано поліпшену багатозадачність у пристроях із великими екранами, можливість обмеження доступу до певних застосунків, інтеграцію з нейромережею Gemini AI, нову анімацію під час зміни гучності, озвучування тексту на сторінках у Chrome тощо.