WhatsApp додав довгоочікувану функцію для iPhone та Android-смартфонів

Конкуренція серед месенджерів загострилася, і успіхи Telegram змушують навіть таких скупих на нові фічі мастодонтів, як WhatsApp, змінюватись на краще. У додаток нарешті додали можливість, на яку чекало чимало користувачів – заходити в один акаунт з декількох смартфонів відразу.





До недавнього часу подібною опцією можна було користуватися тільки у версіях WhatsApp для комп’ютера, та ще й у веб-версії месенджера, доступній через браузер. І це було дуже незручно, особливо у випадках, коли месенджер був потрібен одночасно на смартфоні та планшеті. Тепер повноцінна багатозадачність доступна в тестових збірках WhatsApp, а незабаром має з’явитися й в стабільних версіях.

Як і у версії для комп’ютера, підключити до одного облікового запису WhatsApp можна буде до чотирьох різних пристроїв. Тобто, ніхто не завадить користуватися месенджером, наприклад, із двох смартфонів, планшета та ПК. Основним, як і раніше, залишиться смартфон. І для підключення до облікового запису всього іншого потрібно буде сканувати QR-код, згенерований на смартфоні, з якого обліковий запис активували вперше.