У Windows 11 нові “глюки”: Microsoft б’є на сполох

Користувачі останніх тестових збірок Windows 11 натрапили на критичний баг, який не дає запускати багато програм на ПК з відеокартами NVIDIA. Microsoft визнала проблему, але поки не може її вирішити, проте користувачі вже знайшли спосіб її позбутися.

Суть проблеми – програми, які використовують DirectX 9, перестали запускатися в тестових збірках Windows 11 27802 + (Canary Channel). Наприклад, це ігри, браузери та інші програми. Проблема виникає з бібліотекою d3d9.dll.

У Microsoft вже знають про це, але рішення поки не представили.

“На жаль, ми все ще працюємо над виправленням, і проблема, як і раніше, зберігається”, – повідомила Microsoft на офіційному сайті.

Однак вирішення проблеми відшукали користувачі: спочатку потрібно відключити (не видалити) відеокарту NVIDIA у диспетчері пристроїв, а потім замінити файл d3d9.dll у системних папках System32 та SysWOW64 на такий самий, але з попередніх збірок Windows 11.