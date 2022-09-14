В Азербайджані заблокували популярну соціальну мережу

Служба державної безпеки Азербайджану заявила про блокування популярної соцмережі TikTok на території усієї країни.





Зазначається, що причиною блокування стала публікація в соцмережі інформації, «яка кидає тінь на успіхи армії, містить військову таємницю та спрямована на створення у суспільстві хибної думки».

Чи є цей захід тимчасовим або постійним, не повідомляється.

У ніч проти 13 вересня між збройними силами Вірменії та Азербайджану спалахнув новий військовий конфлікт. Нове зіткнення є найбільшим з часів вірмено-азербайджанського конфлікту, який розпочався восени 2020 року.

Азербайджан – це не перша країна, яка заблокувала TikTok. У 2020 році роботу популярної соцмережі «через шкоду суверенітету та цілісності країни» заблокували в Індії.