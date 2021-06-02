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У смартфонах Samsung знайшли серйозну проблему

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Користувачі лінійки флагманських смартфонів Samsung Galaxy S21 зіткнулися з серйозною проблемою в роботі камери. Співробітники південнокорейського гіганта в курсі і вже готують рішення.


Як пише MSPowerUser, мова йде про різке зниження продуктивності програми камери – вона може почати “гальмувати”. Особливо помітно збій проявляється при масштабуванні і перемиканні між режимами.

Після того як користувачі почали повідомляти про проблеми в службу підтримки і скаржитися на своїх сторінках в соціальних мережах, представники Samsung визнали її наявність.

При нестачі пам’яті або обчислювальних ресурсів можуть виникати затримки, відзначили в Samsung. Патч для виправлення буде випущений в червні.

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