У смартфонах Samsung знайшли серйозну проблему

Користувачі лінійки флагманських смартфонів Samsung Galaxy S21 зіткнулися з серйозною проблемою в роботі камери. Співробітники південнокорейського гіганта в курсі і вже готують рішення.





Як пише MSPowerUser, мова йде про різке зниження продуктивності програми камери – вона може почати “гальмувати”. Особливо помітно збій проявляється при масштабуванні і перемиканні між режимами.

Після того як користувачі почали повідомляти про проблеми в службу підтримки і скаржитися на своїх сторінках в соціальних мережах, представники Samsung визнали її наявність.

При нестачі пам’яті або обчислювальних ресурсів можуть виникати затримки, відзначили в Samsung. Патч для виправлення буде випущений в червні.