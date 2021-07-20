Експерти розповіли, як прискорити смартфон та оптимізувати додатки

Оптимізація та автономність як і раніше є одними з найбільш важливих пунктів в оцінці успішності будь-якого смартфона. Ніхто з вас не оцінить потужний гаджет, який працює годину або навпаки, модель працює місяць, але при цьому відкриває звичайний браузер 5 хвилин.





У всьому важливий баланс і ми намагаємося допомогти вам досягти його, щоб взаємодія зі смартфоном була максимально комфортною і приносила задоволення.

Сьогодні, витративши всього кілька хвилин, ми навчимо вас оптимізувати додатки так, щоб навіть найбільш «важкі» з них відкривалися швидше, працювали стабільно і без збоїв.

Для цього нам знадобляться: комп’ютер, смартфон, провід живлення і трохи уваги. Якщо все готово, можемо починати.

Завантажуєте в кінці статті архів з драйвером і програмою. Розархівовуєте і встановлюєте драйвер, натиснувши «Все одно встановити» в останньому установчому вікні.

Далі на смартфоні включаєте пункт «Налагодження по USB» (в меню для розробників) і підключаєте його до комп’ютера.

Тепер потрібно визначитися з тим що ми будемо оптимізувати. Можна звичайно налаштувати всю систему цілком, але ми рекомендуємо вибрати найбільш ресурсомісткі програми або ігри, так просто буде швидше.

Натискаєте на значок обраної гри або програми (припустимо YouTube) -> Про програму -> кнопка «i» в правому верхньому кутку -> ім’я пакета. Ось ці самі букви (ім’я пакета) нам знадобляться надалі.

Тепер відкриваєте на комп’ютері папку з програмою, пишіть в адресному рядку провідника «cmd» і натискаєте «Enter».

На екрані з’являється нове вікно, в якому ви вводите команду – adb shell cmd package compile -m speed (+ ім’я пакета яке ми знайшли раніше) і натискаєте «Enter»

Тобто, якби ми захотіли оптимізувати «YouTube» ми б ввели – adb shell cmd package compile -m speed com.google.android.youtube

Після того як ви ввели команду, натиснули «Enter», пройде небагато часу і у вікні з’явиться напис «Success», що означає, що все пройшло успішно і можна приступати до оптимізації наступного додатка або гри.

Систему цілком теж можна налаштувати, але для цього знадобиться в рази більше часу (близько 30 хвилин в залежності від кількості додатків). Ми просто залишимо команду, а застосовувати її чи ні вирішуйте самі – adb shell cmd package compile -m speed -f -a

Під час виконання програма буде оптимізувати кожен з 372 (в нашому випадку) додатків. Відключати телефон можна тільки після завершення. Процес повністю автоматичний і не вимагає втручання, тому просто чекайте.

Початок роботи

Завершення, через 25 хвилин

На своїх смартфонах від Xiaomi ми завжди оптимізуємо все за один підхід, але так як перевірити працездатність останньої команди на всіх гаджетах ми зі зрозумілих причин не можемо, хочемо перестрахуватися. Проводити цю процедуру рекомендуємо раз в кілька місяців або після великих оновлень, щоб смартфон працював швидко і без збоїв.