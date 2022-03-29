Російський аналог Instagram “помер” ще до народження

Надіям росіян на те, що в них з’явиться місцевий аналог соціальної мережі Instagram, не справдилися. 28 березня опівдні так званий «Росграм» так і не запустили.





«Россграм» (і хто придумує такі назваи:)), незважаючи на обіцянки, так і не було запущено. Нагадаємо, що соціальну мережу планували запустити вдень 28 березня. Більше того, коментарі від творців були лише ближче до вечора. Розробники пообіцяли розпочати масштабне тестування «Росграм» серед інфлюенсерів того ж вечора.

В успіх цього проекту не вірить практично ніхто. Навіть керівник російської Асоціації професійних користувачів соцмереж та месенджерів (АППСІМ) Володимир Зиков засумнівався, що проект викличе інтерес у широкої аудиторії. Він звернув увагу, що офіційний сайт соціальної мережі зроблено за допомогою безкоштовного онлайн-конструктора, а домен був зареєстрований за кілька днів до анонсу.

Крім того, Володимир Зуков каже, що сумнівається у тому, що Кирило Філімонов справді є однокурсником Павла Дурова (творця соціальної мережі «ВКонтакті» та месенджера Telegram).

Тим часом росіяни масово почали покидати Instagram.

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