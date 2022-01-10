Українцям назвали 7 серйозних причин видалити WhatsApp

WhatsApp – месенджер, яким багато хто користується не від великого кохання, а швидше за звичкою. Однак ця програма не тільки менш зручна, ніж її аналоги, але й небезпечна. Розкажемо про серйозні недоліки WhatsApp.





Постійна поява нових вразливостей у безпеці месенджера

Величезна проблема WhatsApp полягає в тому, що в системі безпеки систематично виявляються серйозні вразливості, які ставлять під загрозу користувачів. Наприклад, у 2021 році було знайдено вразливість, яка дозволяла хакерам віддалено зламувати телефони жертви через месенджер, а потім отримувати доступ до будь-якої її інформації (банківських даних, паролів, логін тощо).

Інша вразливість дозволяла звичайнісіньким користувачам без навичок зломщика домагатися блокування облікового запису будь-якої людини в WhatsApp шляхом введення неправильного коду верифікації на номер жертви.

Доступ до інформації про користувачів

Сам по собі доступ до інформації з програми не несе в собі нічого поганого – практично будь-яка програма на телефоні вимагає дозвіл на будь-які дані (доступ до галереї, розташування тощо). Але в сукупності з постійними вразливостями в безпеці ця інформація може легко потрапити до рук зловмисників, що в кращому разі спричинить спам для користувача та всіх його контактів, а в гіршому може призвести до злому телефону або банківського облікового запису.

Обмеження розміру файлів, що відправляються.

У WhatsApp діє обмеження розміру файлів, які можна надіслати в чаті. Наприклад, на офіційному сайті месенджера зазначено, що максимальний розмір відео для відправки не повинен перевищувати 16 Мб. Тому, щоб відправити довге відео або ролик у високій якості, користувачеві доведеться або обрізати його і відправляти частинами, або завантажувати сторонні програми для обходу обмеження.

Також є інша проблема. WhatsApp забиває пам’ять смартфона , тому що зберігає всі файли у внутрішню пам’ять.

Спам від родичів/знайомих

Багато хто користується WhatsApp тільки тому, що саме в цьому месенджері можна поспілкуватися з родичами, друзями дитинства, колишніми однокласниками та іншими знайомими людьми. Однак це спілкування не завжди приносить задоволення, адже складатися воно може з нескінченного спаму у вигляді листівок, “кумедних” картинок та відеороликів.

Не можна редагувати повідомлення

Будь-яка помилка або неправильно написана інформація залишиться в месенджері недоторканою, адже розробники принципово не запроваджують функцію редагування повідомлень. Тому єдиний спосіб виправити щось — це повністю видалити, а потім відправити заново.

WhatsApp на комп’ютері не працює без телефону

Комп’ютерні версії месенджерів часто використовуються для зручнішого листування, наприклад, роботи. Але вони також потрібні на випадок, якщо телефон сів, а важливе повідомлення потрібно надіслати зараз. Однак у WhatsApp це зробити не вийде, адже месенджер на ПК просто не працюватиме без телефону та підключення їх обох в одну мережу (наприклад, Wi-Fi).

Обмежений функціонал та його повільне розширення

Розробники месенджерів прислухаються до думки своїх користувачів і постійно вводять нові функції: автоматичне очищення кешу, створення папок, надсилання повідомлень самому собі тощо. WhatsApp в цьому плані розвивається набагато повільніше за своїх конкурентів і пропонує нові можливості вкрай рідко.