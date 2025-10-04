У WhatsApp з’являть ніки як в Telegram

Месенджер WhatsApp, який довгі роки працював виключно через прив’язку до телефонних номерів, незабаром дозволить створювати унікальні імена користувачів. За даними WABetaInfo, компанія вже тестує систему попереднього резервування @-юзернеймів, щоб користувачі змогли заздалегідь зайняти бажаний нік.

Подібна функція давно реалізована у конкурентів на кшталт Telegram. У коді тестових збірок WhatsApp знайшли правила для імен: не можна починати їх з «www», повинні бути присутні літери, дозволені тільки малі літери латиниці, цифри, крапки і підкреслення. Це повинно привести імена до єдиного формату і знизити ризик появи «сміттєвих» акаунтів.

У налаштуваннях додатка з’явиться окремий пункт для бронювання імені, навіть якщо сама функція ще не активована. Такий підхід повинен допомогти користувачам заздалегідь захистити свій нік від шахраїв і кіберсквотерів.

Розробники поки офіційно не анонсували дату реалізації нової функції. Однак сам факт підготовки системи резервування говорить про те, що підтримка ніків користувачів може з’явитися найближчим часом.