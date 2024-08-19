Українці масово обирають Telegram замість WhatsApp: чому так відбувається

Перша версія WhatsApp вийшла 2009 року, а Telegram вийшов тільки 2013 року і багато років взагалі не був популярним. Як таке могло статися, що свіжий месенджер обганяє те, до чого вже всі звикли? Давайте розберемося, чому українці масово віддають перевагу цьому застосунку.

Telegram дуже спритний

Як на ПК, так і на смартфоні продукт Павла Дурова дуже швидко працює. А ось швидкості WhatsApp’у можна тільки побажати – навіть повідомлення відправляється з якоюсь видимою затримкою. Особливо це помітно в додатку WhatsApp для комп’ютерів або у веб-версії через браузер. А якість відеодзвінків у Telegram набагато краща, ніж у зеленому месенджері.

У Telegram є канали та спільноти

Контент у яких може бути набагато якіснішим і ексклюзивнішим, ніж на сайтах. Часто Telegram публікує такий контент, який не проходить цензуру в соціальних мережах, але не порушує правила використання месенджера. А скільки цікавих спільнот у ТГ на будь-яку тему? Десятки, якщо не сотні тисяч. WhatsApp, на жаль, окрім як батьківськими і будинковими чатами не може похвалитися подібним.

Telegram більш функціональний

Щоб описати всі функції Telegram, однієї статті не вистачить. Функціональність месенджера вражає – для багатьох він став основним місцем для обговорення справ і отримання контенту. Взяти тільки хмарне сховище в ТГ – крім функції спілкування, месенджер став персональною флешкою, інформація з якої доступна в будь-якому місці. Висока швидкість навіть без Premium аккаунта радує, а з WhatsApp завантажувати об’ємний файл потрібно досить довго.

Telegram частіше оновлюється

І з кожним разом стає все кращим і кращим – додаються нові дуже зручні функції і месенджер стає швидшим. WhatsApp же вже почав отримувати схожі функції, але швидкість їхньої появи приблизно така, якщо порівнювати черепаху і швидкісний поїзд. Наприклад, WhatsApp отримав можливість закріплювати повідомлення тільки нещодавно, тоді як у ТГ ця опція працює дуже давно.

Смайлики та стікери

Порівняйте стікери та смайли у WhatsApp і Telegram? Це як «небо і земля». У Telegram існує величезна кількість різних стікерів і смайлів, які вирізняються високим рівнем деталізації та гарною анімацією. А у WhatsApp стікери всі якісь «криві» – інакше їх і не назвеш. Також у Telegram існує можливість використання преміум-стікерів і смайлів, що дає змогу виділитися в бесіді.

А що щодо стабільності?

А ось тут цікавіше. За останній рік Telegram «падав» більше, ніж WhatsApp – це пов’язано з тим, що месенджер набирає аудиторію семимильними кроками. Але абсолютно будь-який проєкт може «впасти» і бути недоступним якийсь час – тут ніхто не застрахований. А WhatsApp можна мати як резервний засіб зв’язку.