Синхронізатор Godox для Canon: як керувати спалахами по радіо з X3 C або X2T-C
Щоб світити з кількох точок на Canon, на камеру ставлять передавач Godox: X3 C або X2T-C.
- Радіо працює без прямої видимості на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м надворі
- Спалах TT685II C замінює передавач, якщо на камері потрібне світло
- X3 C — вбудований акумулятор і дотик, X2T-C — батарейки AA і кнопки
- Спалахи мовчать, поки канал і ID не збіглися з передавачем
- TCM фіксує підібрану в TTL потужність, і вона не плаває між кадрами
- R50 потребує перехідника AD-E1 для будь-якого приладу Godox
- Шість деталей, які з’ясовуються лише на зйомці
- Вибір між трьома приладами вирішує, чи потрібен спалах на камері
Вибір між трьома приладами вирішує накамерне світло: TT685II C з радіо всередині світить із камери сама й командує іншими спалахами, X2T-C тримає накамерний спалах у башмаку зверху, а над X3 C місця для нього немає.
Радіо працює без прямої видимості на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м надворі
Спалах на камері світить із тієї самої точки, звідки дивиться об’єктив: видимі сторони об’єкта освітлені, а тіні йдуть на невидимий бік. Спалах на стійці збоку малює світло інакше, і радіо дає змогу поставити його туди без дротів, навіть сховати за об’єкт чи в іншу кімнату.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Оптичний запуск спалахів Canon Speedlite працює на 10 м надворі та 15 м у приміщенні, а на яскравому сонці втрачає дальність і надійність. Радіозв’язок 0–100 м у X3 C, X2T-C і TT685II C прямої видимості не потребує, але буває коротшим — залежно від того, де стоять приймачі, від оточення й погоди. З камери змінюють потужність і режим кожної групи, не підходячи до стійки.
Спалах TT685II C замінює передавач, якщо на камері потрібне світло
Схем три: передавач у башмаку камери, спалах із радіо в ролі командира і передавач X2T-C зі звичайним спалахом у башмаку зверху. Передавач X3 C або X2T-C командує спалахами на стійках.
У TT685II C три режими радіо: передавач, приймач і вимкнено. У ролі передавача він веде групи A–D з окремими режимами спалаху, а як приймач стає й у групу E, якою керують передавачі серії X, наприклад X3 C і X2T-C; налаштування, задані на передавачі, відображаються на приймачах автоматично.
У коробці TT685II C лежать спалах, міністійка, чохол та інструкція, на міністійку ставлять спалах-приймач. Голова повертається на 330° і нахиляється від −7° до 120°, тому спалах підходить для відбитого світла. Провідне число GN 60 на 1/1 (у метрах, ISO 100, 200 мм), перезаряджання триває 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на повній потужності від чотирьох батарей AA вистачає на 290 спалахів. Запуск по оптиці від чужого спалаху (режим S1/S2) працює лише в ручному режимі M.
Станом на 18 листопада 2026 ринковий діапазон X2T-C — від 1 900 до 2 200 грн, TT685II C — від 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платять як за спалах із головою та радіо, а X2T-C передає команди й не світить.
|Що потрібно на зйомці
|X3 C
|X2T-C
|TT685II C
|Що стоїть на камері
|передавач, зверху башмака немає
|передавач, зверху башмак для накамерного спалаху
|сам спалах, командує іншими
|Скільки груп ведеться з камери
|A–F і 0–9 (накамерні спалахи — A–E)
|5 груп
|A, B, C, D
|Керування на ходу
|сенсорний екран і коліщатко збоку, екран блокується від випадкових дотиків
|кнопки й РК-панель із підсвіткою
|РК-панель, колесо вибору й кнопки
|Живлення на зміну
|вбудований акумулятор 850 мА·год, заряджання по USB-C
|2 батарейки AA
|4 батарейки AA
|Вага на башмаку
|48 г
|90 г
|489 г з батареями
X3 C — вбудований акумулятор і дотик, X2T-C — батарейки AA і кнопки
X3 C — синхронізатор Godox із вбудованим акумулятором 850 мА·год: повне заряджання по USB-C триває 2 години, у режимі очікування заряду вистачає на 7 днів. За 8 годин роботи на день і 1200 спрацьовувань на день він тримається понад 5 днів, це 6600 спалахів, а за одного спалаху раз на 3 секунди віддає до 10 000. Акумулятор незмінний, батарейки поставити не можна. Якщо передавач розрядився на зйомці, його підключають до павербанка по USB-C: під час заряджання він далі запускає спалахи.
X2T-C живиться від 2 батарейок AA. Коли індикатор блимає, напруга впала нижче 2,5 В, і спалахи на відстані не спрацьовують або пропускаються: комплект міняють на місці. Рекомендовано лужні: індикатор заряду розрахований на них, на Ni-MH йому не довіряють. Потужністю й режимом спалахів X2T-C керує і зі смартфона по Bluetooth, через застосунок GodoxPhoto.
Сенсор X3 C під час точного підлаштування примхливий: коли ведуть пальцем по значенню, палець його закриває, а під час роботи з камерою налаштування легко збити випадковим дотиком. Потужність змінюють і коліщатком: натисканням, а потім поворотом. Екран блокують, коли налаштування міняти не треба, і розблоковують утриманням екрана або коліщатка 2 секунди, тож довгий випадковий дотик до екрана блокування теж знімає.
Спалахи мовчать, поки канал і ID не збіглися з передавачем
Налаштування йде згори вниз: спершу канал і ID на передавачі та спалахах, потім група на самому спалаху, потім потужність кожної групи з X3 C, X2T-C або TT685II C на камері.
- Канал і ID. Передавач і кожен спалах-приймач працюють, коли збіглися канал і ID: у всіх трьох приладів 32 канали та ID 01–99, обидва параметри вибирають у меню налаштувань. Спалах на стійці перед цим переводять у режим приймача: у TT685II C — кнопкою бездротового режиму, до значка RX.
- Вільний канал. SCAN показує вільні канали, 6 у X3 C і 8 у TT685II C; на X3 C вибраний канал одразу стає на передавач. У залі з щільним радіоефіром SCAN запускають перед кожною зйомкою. У X2T-C SCAN лежить у меню C.Fn і запускається значенням START. Завади дають Wi-Fi-роутери, Bluetooth і базові станції, що працюють у тому самому діапазоні: у разі збоїв міняють канал або вимикають зайву техніку.
- Групи за ролями. Спалахи спільної ролі тримають в одній групі, наприклад ключове світло й додачу потужності з тієї самої точки. Світло з іншої точки йде в наступну групу: у кожної групи своя потужність і пропорція.
- Режим камери. Якщо командує TT685II C, камеру Canon ставлять у P, Tv, Av, M або B: в автоматичних режимах бездротовий режим TT685II C недоступний.
- Спалах мовчить. Перевіряють по черзі: канал, ID, групу; режим відстані (ближче 0,5 м потрібна мала дистанція); посадку передавача в башмак (X2T-C на R10; на R50 — перехідник AD-E1 для будь-якого приладу); батареї передавача й спалаху; завади; перезаряджання спалаху та захист від перегріву; прошивку передавача.
- Спалах не встигає за серією. Якщо індикатор готовності не горить, спалах не встиг перезарядитися: потужність знижують, а з TTL переходять у M, бо в TTL на кожен кадр іде ще й передспалах.
TCM фіксує підібрану в TTL потужність, і вона не плаває між кадрами
TTL враховує зміну ISO, діафрагми й відстані до об’єкта, але в серії потужність плаває від кадру до кадру з кожною зміною композиції.
TCM прибирає це плавання: кадр, зроблений у TTL, переводять у ручне значення, і спалах тримає його, доки його не змінять. Для серії з одним світлом це означає, що потужність TTL підбирає один раз, а далі спалахи працюють як у M. Якщо в різних групах стоять спалахи різної максимальної потужності, значення після TCM виходять неточними, і їх перевіряють.
TCM є в X3 C. У X2T-C TCM немає: у серії в TTL потужність плаває від кадру до кадру, і зафіксувати її в M доводиться вручну.
Поправка спалаху FEC у всіх трьох приладів ±3 EV кроками 1/3 EV: нею підправляють TTL, не переходячи в M. У TT685II C ручна потужність іде від 1/1 до 1/256.
HSS доходить до 1/8000 с, а з TTL на R5 і R6 буває пересвіт
У всіх трьох приладів HSS доходить до 1/8000 с, якщо сама камера знімає на такій витримці. У X3 C HSS вмикається в меню синхронізації, поруч із синхронізацією за першою та за задньою шторкою.
На витримках, коротших за синхронну, у HSS спалах віддає менше світла, ніж на синхронній, тому його присувають до об’єкта, а не добирають світло потужністю: у TT685II C у HSS захист від перегріву спрацьовує після 30 спалахів поспіль на 1/1 і після 60 на 1/128. Стробоскоп у HSS не вмикається.
На частині корпусів EOS R, зокрема R5 і R6, TTL разом із HSS буває з пересвітом. За пересвіту спершу оновлюють прошивку передавача. Якщо пересвіт лишається, вимикають HSS, а якщо не допомогло й це, переходять у ручний режим.
R50 потребує перехідника AD-E1 для будь-якого приладу Godox
Передавач сидить у башмаку, але камера його не визначає або спалахи не спрацьовують: у башмаку R50 немає контактів старого башмака Canon, під який зроблено прилади Godox, і прошивка цього не виправить. На R50 перехідник Canon AD-E1 потрібен усім трьом приладам, X3 C теж: його ставлять поверх перехідника.
Перехідник ставиться між камерою та тригером і додає висоти. На інших корпусах із таким башмаком, наприклад R5 Mark II, прості тригери з одним центральним контактом працюють і без нього, а в R50 немає й центрального контакту.
X3 C працює з EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D і 800D, а на R50 — поверх перехідника AD-E1.
Якщо на R10 спалах у TTL працює в башмаку камери, а по радіо через X2T-C у M спрацьовує, але в TTL дає той самий слабкий спалах, спершу вимикають HSS. Не допомогло — пересаджують передавач: ніжку фіксують, а потім повільно підтягують до себе до клацання стопорного штифта.
Шість деталей, які з’ясовуються лише на зйомці
- Спалах поруч із передавачем. Спалах ближче 0,5 м до передавача, наприклад у руці під час перевірки, може не спрацювати. Вмикають режим малої дистанції: у всіх трьох приладів відстань запуску ставлять 0–30 м, а далекий режим — 1–100 м.
- Передспалах командира. Якщо на накамерному TT685II C у ролі передавача вимкнено власний спалах, він однаково дає передспалах для передачі сигналу.
- Сон спалаху. Спалах-приймач TT685II C за замовчуванням засинає через 60 хвилин бездіяльності, таймер перемикається на 30 хвилин. TT685II C на камері в ролі передавача вимикається через 90 секунд бездіяльності.
- Увімкнення X3 C. Передавач вмикається за кілька секунд, тому швидко вимкнути його, щоб зняти кадр без спалахів, не вийде. На камерах Canon рятує кнопка камери, призначена на вимкнення спалаху.
- Два передавачі на тих самих спалахах. X3 C ставлять у режим All-shoot: він надсилає параметри перед кожним кадром, але заряд витрачає швидше. Режим One-shoot у M і Multi лише запускає спалахи й економить заряд.
- Перегрів на 1/1. Щоб не зіпсувати голову спалаху, на повній потужності TT685II C не роблять більше 40 спалахів поспіль, а потім дають йому відпочити щонайменше 10 хвилин. Захист від перегріву спрацьовує після 40 спалахів на зумі 20 мм і після 80 на зумі 200 мм.
Вибір між трьома приладами вирішує, чи потрібен спалах на камері
Якщо на стійках стоять рідні спалахи Canon Speedlite, радіо Godox вони не приймають: кожному такому спалаху, щоб вести його від X3 C або X2T-C, на башмак ставлять приймач X1R-C. Спалаху Godox із вбудованим радіо приймач не потрібен.
Потрібно підібрати потужність у TTL і закріпити її для всієї серії — беруть X3 C. Потрібні кнопки й заміна батарейок AA на місці або звичайний накамерний спалах поверх передавача — беруть X2T-C.
Потрібне накамерне заповнювальне світло без окремого передавача — беруть TT685II C.