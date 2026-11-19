Синхронізатор Godox для Canon: як керувати спалахами по радіо з X3 C або X2T-C

Щоб світити з кількох точок на Canon, на камеру ставлять передавач Godox: X3 C або X2T-C.

Вибір між трьома приладами вирішує накамерне світло: TT685II C з радіо всередині світить із камери сама й командує іншими спалахами, X2T-C тримає накамерний спалах у башмаку зверху, а над X3 C місця для нього немає.

Радіо працює без прямої видимості на 0–100 м, оптика Canon — на 10 м надворі

Спалах на камері світить із тієї самої точки, звідки дивиться об’єктив: видимі сторони об’єкта освітлені, а тіні йдуть на невидимий бік. Спалах на стійці збоку малює світло інакше, і радіо дає змогу поставити його туди без дротів, навіть сховати за об’єкт чи в іншу кімнату.

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Оптичний запуск спалахів Canon Speedlite працює на 10 м надворі та 15 м у приміщенні, а на яскравому сонці втрачає дальність і надійність. Радіозв’язок 0–100 м у X3 C, X2T-C і TT685II C прямої видимості не потребує, але буває коротшим — залежно від того, де стоять приймачі, від оточення й погоди. З камери змінюють потужність і режим кожної групи, не підходячи до стійки.

Спалах TT685II C замінює передавач, якщо на камері потрібне світло

Схем три: передавач у башмаку камери, спалах із радіо в ролі командира і передавач X2T-C зі звичайним спалахом у башмаку зверху. Передавач X3 C або X2T-C командує спалахами на стійках.

У TT685II C три режими радіо: передавач, приймач і вимкнено. У ролі передавача він веде групи A–D з окремими режимами спалаху, а як приймач стає й у групу E, якою керують передавачі серії X, наприклад X3 C і X2T-C; налаштування, задані на передавачі, відображаються на приймачах автоматично.

У коробці TT685II C лежать спалах, міністійка, чохол та інструкція, на міністійку ставлять спалах-приймач. Голова повертається на 330° і нахиляється від −7° до 120°, тому спалах підходить для відбитого світла. Провідне число GN 60 на 1/1 (у метрах, ISO 100, 200 мм), перезаряджання триває 0,1–2,6 с на Ni-MH, а на повній потужності від чотирьох батарей AA вистачає на 290 спалахів. Запуск по оптиці від чужого спалаху (режим S1/S2) працює лише в ручному режимі M.

Станом на 18 листопада 2026 ринковий діапазон X2T-C — від 1 900 до 2 200 грн, TT685II C — від 4 400 до 4 700 грн. За TT685II C платять як за спалах із головою та радіо, а X2T-C передає команди й не світить.

Що потрібно на зйомці X3 C X2T-C TT685II C Що стоїть на камері передавач, зверху башмака немає передавач, зверху башмак для накамерного спалаху сам спалах, командує іншими Скільки груп ведеться з камери A–F і 0–9 (накамерні спалахи — A–E) 5 груп A, B, C, D Керування на ходу сенсорний екран і коліщатко збоку, екран блокується від випадкових дотиків кнопки й РК-панель із підсвіткою РК-панель, колесо вибору й кнопки Живлення на зміну вбудований акумулятор 850 мА·год, заряджання по USB-C 2 батарейки AA 4 батарейки AA Вага на башмаку 48 г 90 г 489 г з батареями

X3 C — вбудований акумулятор і дотик, X2T-C — батарейки AA і кнопки

X3 C — синхронізатор Godox із вбудованим акумулятором 850 мА·год: повне заряджання по USB-C триває 2 години, у режимі очікування заряду вистачає на 7 днів. За 8 годин роботи на день і 1200 спрацьовувань на день він тримається понад 5 днів, це 6600 спалахів, а за одного спалаху раз на 3 секунди віддає до 10 000. Акумулятор незмінний, батарейки поставити не можна. Якщо передавач розрядився на зйомці, його підключають до павербанка по USB-C: під час заряджання він далі запускає спалахи.

X2T-C живиться від 2 батарейок AA. Коли індикатор блимає, напруга впала нижче 2,5 В, і спалахи на відстані не спрацьовують або пропускаються: комплект міняють на місці. Рекомендовано лужні: індикатор заряду розрахований на них, на Ni-MH йому не довіряють. Потужністю й режимом спалахів X2T-C керує і зі смартфона по Bluetooth, через застосунок GodoxPhoto.

Сенсор X3 C під час точного підлаштування примхливий: коли ведуть пальцем по значенню, палець його закриває, а під час роботи з камерою налаштування легко збити випадковим дотиком. Потужність змінюють і коліщатком: натисканням, а потім поворотом. Екран блокують, коли налаштування міняти не треба, і розблоковують утриманням екрана або коліщатка 2 секунди, тож довгий випадковий дотик до екрана блокування теж знімає.

Спалахи мовчать, поки канал і ID не збіглися з передавачем

Налаштування йде згори вниз: спершу канал і ID на передавачі та спалахах, потім група на самому спалаху, потім потужність кожної групи з X3 C, X2T-C або TT685II C на камері.

Канал і ID. Передавач і кожен спалах-приймач працюють, коли збіглися канал і ID: у всіх трьох приладів 32 канали та ID 01–99, обидва параметри вибирають у меню налаштувань. Спалах на стійці перед цим переводять у режим приймача: у TT685II C — кнопкою бездротового режиму, до значка RX. Вільний канал. SCAN показує вільні канали, 6 у X3 C і 8 у TT685II C; на X3 C вибраний канал одразу стає на передавач. У залі з щільним радіоефіром SCAN запускають перед кожною зйомкою. У X2T-C SCAN лежить у меню C.Fn і запускається значенням START. Завади дають Wi-Fi-роутери, Bluetooth і базові станції, що працюють у тому самому діапазоні: у разі збоїв міняють канал або вимикають зайву техніку. Групи за ролями. Спалахи спільної ролі тримають в одній групі, наприклад ключове світло й додачу потужності з тієї самої точки. Світло з іншої точки йде в наступну групу: у кожної групи своя потужність і пропорція. Режим камери. Якщо командує TT685II C, камеру Canon ставлять у P, Tv, Av, M або B: в автоматичних режимах бездротовий режим TT685II C недоступний. Спалах мовчить. Перевіряють по черзі: канал, ID, групу; режим відстані (ближче 0,5 м потрібна мала дистанція); посадку передавача в башмак (X2T-C на R10; на R50 — перехідник AD-E1 для будь-якого приладу); батареї передавача й спалаху; завади; перезаряджання спалаху та захист від перегріву; прошивку передавача. Спалах не встигає за серією. Якщо індикатор готовності не горить, спалах не встиг перезарядитися: потужність знижують, а з TTL переходять у M, бо в TTL на кожен кадр іде ще й передспалах.

TCM фіксує підібрану в TTL потужність, і вона не плаває між кадрами

TTL враховує зміну ISO, діафрагми й відстані до об’єкта, але в серії потужність плаває від кадру до кадру з кожною зміною композиції.

TCM прибирає це плавання: кадр, зроблений у TTL, переводять у ручне значення, і спалах тримає його, доки його не змінять. Для серії з одним світлом це означає, що потужність TTL підбирає один раз, а далі спалахи працюють як у M. Якщо в різних групах стоять спалахи різної максимальної потужності, значення після TCM виходять неточними, і їх перевіряють.

TCM є в X3 C. У X2T-C TCM немає: у серії в TTL потужність плаває від кадру до кадру, і зафіксувати її в M доводиться вручну.

Поправка спалаху FEC у всіх трьох приладів ±3 EV кроками 1/3 EV: нею підправляють TTL, не переходячи в M. У TT685II C ручна потужність іде від 1/1 до 1/256.

HSS доходить до 1/8000 с, а з TTL на R5 і R6 буває пересвіт

У всіх трьох приладів HSS доходить до 1/8000 с, якщо сама камера знімає на такій витримці. У X3 C HSS вмикається в меню синхронізації, поруч із синхронізацією за першою та за задньою шторкою.

На витримках, коротших за синхронну, у HSS спалах віддає менше світла, ніж на синхронній, тому його присувають до об’єкта, а не добирають світло потужністю: у TT685II C у HSS захист від перегріву спрацьовує після 30 спалахів поспіль на 1/1 і після 60 на 1/128. Стробоскоп у HSS не вмикається.

На частині корпусів EOS R, зокрема R5 і R6, TTL разом із HSS буває з пересвітом. За пересвіту спершу оновлюють прошивку передавача. Якщо пересвіт лишається, вимикають HSS, а якщо не допомогло й це, переходять у ручний режим.

R50 потребує перехідника AD-E1 для будь-якого приладу Godox

Передавач сидить у башмаку, але камера його не визначає або спалахи не спрацьовують: у башмаку R50 немає контактів старого башмака Canon, під який зроблено прилади Godox, і прошивка цього не виправить. На R50 перехідник Canon AD-E1 потрібен усім трьом приладам, X3 C теж: його ставлять поверх перехідника.

Перехідник ставиться між камерою та тригером і додає висоти. На інших корпусах із таким башмаком, наприклад R5 Mark II, прості тригери з одним центральним контактом працюють і без нього, а в R50 немає й центрального контакту.

X3 C працює з EOS R, RP, R5, R6 Mark II, R7, 5D Mark IV, 90D, 6D Mark II, 850D і 800D, а на R50 — поверх перехідника AD-E1.

Якщо на R10 спалах у TTL працює в башмаку камери, а по радіо через X2T-C у M спрацьовує, але в TTL дає той самий слабкий спалах, спершу вимикають HSS. Не допомогло — пересаджують передавач: ніжку фіксують, а потім повільно підтягують до себе до клацання стопорного штифта.

Шість деталей, які з’ясовуються лише на зйомці

Спалах поруч із передавачем. Спалах ближче 0,5 м до передавача, наприклад у руці під час перевірки, може не спрацювати. Вмикають режим малої дистанції: у всіх трьох приладів відстань запуску ставлять 0–30 м, а далекий режим — 1–100 м.

Спалах ближче 0,5 м до передавача, наприклад у руці під час перевірки, може не спрацювати. Вмикають режим малої дистанції: у всіх трьох приладів відстань запуску ставлять 0–30 м, а далекий режим — 1–100 м. Передспалах командира. Якщо на накамерному TT685II C у ролі передавача вимкнено власний спалах, він однаково дає передспалах для передачі сигналу.

Якщо на накамерному TT685II C у ролі передавача вимкнено власний спалах, він однаково дає передспалах для передачі сигналу. Сон спалаху. Спалах-приймач TT685II C за замовчуванням засинає через 60 хвилин бездіяльності, таймер перемикається на 30 хвилин. TT685II C на камері в ролі передавача вимикається через 90 секунд бездіяльності.

Спалах-приймач TT685II C за замовчуванням засинає через 60 хвилин бездіяльності, таймер перемикається на 30 хвилин. TT685II C на камері в ролі передавача вимикається через 90 секунд бездіяльності. Увімкнення X3 C. Передавач вмикається за кілька секунд, тому швидко вимкнути його, щоб зняти кадр без спалахів, не вийде. На камерах Canon рятує кнопка камери, призначена на вимкнення спалаху.

Передавач вмикається за кілька секунд, тому швидко вимкнути його, щоб зняти кадр без спалахів, не вийде. На камерах Canon рятує кнопка камери, призначена на вимкнення спалаху. Два передавачі на тих самих спалахах. X3 C ставлять у режим All-shoot: він надсилає параметри перед кожним кадром, але заряд витрачає швидше. Режим One-shoot у M і Multi лише запускає спалахи й економить заряд.

X3 C ставлять у режим All-shoot: він надсилає параметри перед кожним кадром, але заряд витрачає швидше. Режим One-shoot у M і Multi лише запускає спалахи й економить заряд. Перегрів на 1/1. Щоб не зіпсувати голову спалаху, на повній потужності TT685II C не роблять більше 40 спалахів поспіль, а потім дають йому відпочити щонайменше 10 хвилин. Захист від перегріву спрацьовує після 40 спалахів на зумі 20 мм і після 80 на зумі 200 мм.

Вибір між трьома приладами вирішує, чи потрібен спалах на камері

Якщо на стійках стоять рідні спалахи Canon Speedlite, радіо Godox вони не приймають: кожному такому спалаху, щоб вести його від X3 C або X2T-C, на башмак ставлять приймач X1R-C. Спалаху Godox із вбудованим радіо приймач не потрібен.

Потрібно підібрати потужність у TTL і закріпити її для всієї серії — беруть X3 C. Потрібні кнопки й заміна батарейок AA на місці або звичайний накамерний спалах поверх передавача — беруть X2T-C.

Потрібне накамерне заповнювальне світло без окремого передавача — беруть TT685II C.