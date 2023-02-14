Перевершує дрони DJI за багатьма параметрами: огляд квадрокоптера Autel EVO Nano Plus

Крихітний та недорогий дрон Autel EVO Nano Plus був створений як головний конкурент DJI Mini 2.. Справді, Autel навіть перевершує свого відомого конкурента за більшістю параметрів, в тому числі тристоронньою системою розпізнавання перешкод та покращеною якістю зйомки. Але на цьому переваги лише починаються, розповідаємо на що здатен дрон Autel EVO Nano Plus.

Особливості та технічні характеристи квадрокоптера Autel EVO Nano Plus

Головна перевага моделі EVO Nano Plus — компактні розміри та мала вага, всього 250 грамів, а також оптимальні характеристики та широкий функціонал. Пропонуємо ознайомитися з характеристиками:

компактний корпус в чотирьох кольорах;

складна конструкція, дрон поміститься навіть в кишеню;

вага до 250 грамів;

камера з ½ дюймовою матрицею та 48 Мп;

відео 4К при 30 к/с;

система автофокус PDAF + CDAF;

датчик RYYB;

режим HDR;

тристороння система запобігання зіткненням;

фірмовий застосунок Autel Sky;

три режими швидкості польоту.

Корпус дрона виготовлений з пластику та представлений чотирма кольорами — оранжевий, яскраво-червоний, сірий та білий.

Дрони Autel EVO Nano Plus та DJI Mini 2По дизайну та конструкції дуже схожі. Вага та розмір однакові, лише 249 грамів, а складані промені забезпечують максимальний комфорт при користуванні.

Конструкція квадрокоптера Autel EVO Nano Plus

Розглянемо конструктивні особливості цього дрона.

Камера. Коптер оснащений камерою з CMOS сенсором, що дозволяє робити фото з розширенням 50 Мп. Відео записується в високих розширенням 4К та 2,7К при 30 к/с, 1080р при 60 к/с. Дрон підтримує портретний режим, чотирикратний зум та три режими HDR. Матриця з кольоровими фільтрами RYYB пропускає понад 40% сонячного світла. Це дозволяє створювати ідеальні фото навіть в умовах поганого освітлення. Мотори та пропелери. Силова установка дрона отримала безколекторні двигуни з великим запасом потужності. Завдяки новій формі пропелерів дрон може розвивати швидкість горизонтального польоту до 15 метрів в секунду. Програмне забезпечення. Додаток Autel Sky спрощує користування дроном. Додаток надає доступ до GPS, налаштування камери та параметрам польоту. Також прямо в додатку можна редагувати відзнятий матеріал, накладати фільтри та монтувати ролики. Контролер польоту. В комплекті є пульт дистанційного керування з підставкою для установки смартфона. Завдяки системі Autel SkyLink передача відео здійснюється на відстані до 10 км з захистом від перешкод. Ще одна цікава особливість — функція SonarSound на базі вбудованого мікрофона дозволяє записувати звуки та голос. Тож оператор дрона зможе коментувати те, що відбувається. Батарея та зарядка. Дрон оснащений акумулятором 2S Li-Po з місткістю 2250 мАг. Цього вистачить на 28 хвилин польоту в безвітряну погоду. Час зарядки батареї — 90 хвилин.

Загалом дрон Autel EVO Nano Plus мало чим відрізняється від найближчих конкурентів. Однак його вартість набагато нижча, то ж це один із доступних варіантів квадрокоптера, особливо для новачків.