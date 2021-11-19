Неймовірно, але факт: в якій країні їдять млинці з глини

На Гаїті існує незвичайна страва — коржики з бруду. Для більшості населення вони становлять основну частину раціону, а то й єдину. Вони не смачні, погано жуються і можуть бути навіть небезпечними для здоров’я.





То чому ж гаїтяни їдять млинці з глини постійно?

Як живуть на Гаїті?

Гаїті вважається найбіднішою державою західної півкулі. Більше половини гаїтян не можуть витратити більше 2 доларів за день. У багатьох спостерігається недоїдання.

Пляж у Гаїті. Така краса контрастує з бідністю в країні

З кожним роком ціни на їжу в Гаїті зростають, і все більше мешканців не можуть собі дозволити нічого, окрім коржів з бруду. Навіть крупи для більшості гаїтян — недозволена розкіш. У країні активно процвітає бідність, і єдиний вихід у місцевих – споживати таку “їжу”.

Як готують коржики?

Коржики роблять із жовтої глини, яку збирають у районі центрального плоскогір’я. Глинистий бруд пекарі купують так само, як і будь-які інші продукти, тому навіть за коржики місцевим жителям доводиться переплачувати. Найбільша фабрика з виробництва коржів розташувалася на даху покинутої в’язниці.

Гаїтянка їсть глиняний млинець. Бідолашні місцеві жителі змушені їх їсти через злидні

Щоб зробити тісто, жовту глину замішують із водою та сіллю. Буває, що до неї додають маргарин, рослинний комбіжир і недоїдки, але це відбувається вкрай рідко. Потім на день тісто викладають невеликими кружечками під сонце, щоб вони просохли. Запікати ж глину не вийде, тому що вона стане твердою, і її неможливо буде їсти.

Як їдять коржики з глини?

Страва виходить несмачною і щільною, зате дешевою. Виходить всього 5 центів за млинець. Цю суму можуть витратити навіть одні з найбідніших мешканців Гаїті. Їсти корж складно, але можливо. При попаданні в рот він трохи розм’якшується. Глина надає ситості, а це єдине, що потрібно гаїтянам, щоб не голодувати.

У глині ​​міститься кальцій та подібність антацидів. Останні допомагають при недугах, пов’язаних із ШКТ. Деякі гаїтяни впевнені, що такі коржики корисні , але наукових підтверджень цьому немає. Крім корисних елементів, у глині ​​містяться і шкідливі. У бруді можуть бути шкідливі бактерії, токсини і паразити, які негативно впливають на організм.