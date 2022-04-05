Як на Android швидко відключити прослуховування

Програми, що мають доступ до мікрофона пристрою, можуть без відома користувача записувати навколишні звуки, розпізнавати їх та передавати зацікавленим особам для аналізу та підбору персональної реклами.





Щоб вимкнути прослуховування, виконайте

Зайдіть в налаштування смартфона та перейдіть у вкладку «Про телефон». Далі, залежно від моделі пристрою, 6-7 разів натисніть на напис “Версія Android” або “Версія MIUI”. На екрані з’явиться напис “Ви стали розробником!” Поверніться до “Параметри”, у рядку пошуку знайдіть “Для розробників”. Виберіть “Елементи швидкого налаштування” та активуйте параметр “Датчики вимкнені”.

Тепер у “Панелі швидкого доступу” з’явилася нова кнопка, натискаючи яку за потребою, ви вмикатимете і відключатимете всі датчики, включаючи камеру і мікрофон.

Налаштування не відключає мобільні мережі, Wi-Fi та Bluetooth, отже, смартфоном можна користуватися, як завжди, але без прослуховування.

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