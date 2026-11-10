Київстар запустив YouTube Premium Lite в Україні: скільки коштує підписка

Мобільний оператор Київстар оголосив про запуск YouTube Premium Lite для українських абонентів. Компанія стала першим оператором в Україні, який інтегрував цю підписку у власну тарифну лінійку. Послуга дозволяє переглядати більшість відеороликів на YouTube без реклами та коштує 85 гривень на місяць. Водночас деякі абоненти зможуть користуватися нею без додаткової оплати.

Нова пропозиція стала результатом розширення співпраці Київстар із Google. Раніше оператор уже надав можливість оформлювати стандартну підписку YouTube Premium через застосунок «Мій Київстар» та оплачувати її безпосередньо з мобільного рахунку. Тепер користувачам пропонують доступніший варіант, орієнтований насамперед на перегляд відеоконтенту.

Як підключити YouTube Premium Lite за 85 гривень

Для абонентів Київстар передбачено два способи підключення нової послуги. Перший — оформити окрему підписку через застосунок «Мій Київстар» за 85 гривень на місяць. Кошти списуватимуться безпосередньо з мобільного рахунку, тому прив’язувати банківську картку не потрібно.

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Другий варіант передбачає активацію YouTube Premium Lite як «Суперсили» в окремих тарифних планах. У такому випадку підписка надаватиметься без додаткової плати в межах чинного тарифу. Перелік тарифів, для яких доступна така можливість, можна перевірити на сайті оператора або в застосунку «Мій Київстар».

Чим YouTube Premium Lite відрізняється від звичайного Premium

Головна особливість YouTube Premium Lite — можливість дивитися більшість відео без рекламних вставок за нижчою ціною. Однак ця підписка не є повноцінною заміною стандартного YouTube Premium. Зокрема, вона не включає доступ до YouTube Music Premium, а реклама в окремих категоріях контенту все ще може з’являтися.

У Київстар зазначають, що запуск нової послуги має зробити популярні цифрові сервіси доступнішими для українців. Оператор також наголошує на зручності оплати з мобільного рахунку та можливості користуватися сервісом без тарифікації мобільного трафіку відповідно до умов послуги.

YouTube Premium Lite вже доступний для підключення. Детальні умови користування та перелік тарифів із безкоштовною активацією підписки опубліковані на офіційному сайті Київстар.