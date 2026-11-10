«Киевстар» запустил YouTube Premium Lite в Украине: сколько стоит подписка

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о запуске YouTube Premium Lite для украинских абонентов. Компания стала первым оператором в Украине, который интегрировал эту подписку в собственную тарифную линейку. Услуга позволяет просматривать большинство видеороликов на YouTube без рекламы и стоит 85 гривен в месяц. При этом некоторые абоненты смогут пользоваться ею без дополнительной оплаты.

Новое предложение стало результатом расширения сотрудничества «Киевстар» с Google. Ранее оператор уже предоставил возможность оформлять стандартную подписку на YouTube Premium через приложение «Мой Киевстар» и оплачивать её непосредственно с мобильного счёта. Теперь пользователям предлагается более доступный вариант, ориентированный в первую очередь на просмотр видеоконтента.

Как подключить YouTube Premium Lite за 85 гривен

Для абонентов «Киевстар» предусмотрено два способа подключения новой услуги. Первый — оформить отдельную подписку через приложение «Мой Киевстар» за 85 гривен в месяц. Средства будут списываться непосредственно с мобильного счета, поэтому привязывать банковскую карту не нужно.

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Второй вариант предусматривает активацию YouTube Premium Lite в качестве «Суперспособности» в отдельных тарифных планах. В этом случае подписка будет предоставляться без дополнительной платы в рамках действующего тарифа. Список тарифов, для которых доступна такая возможность, можно проверить на сайте оператора или в приложении «Мой Киевстар».

Чем YouTube Premium Lite отличается от обычного Premium

Главная особенность YouTube Premium Lite — возможность просматривать большинство видео без рекламы по более низкой цене. Однако эта подписка не является полноценной заменой стандартного YouTube Premium. В частности, она не включает доступ к YouTube Music Premium, а реклама в отдельных категориях контента по-прежнему может появляться.

В «Киевстар» отмечают, что запуск новой услуги должен сделать популярные цифровые сервисы более доступными для украинцев. Оператор также подчеркивает удобство оплаты с мобильного счета и возможность пользоваться сервисом без тарификации мобильного трафика в соответствии с условиями услуги.

YouTube Premium Lite уже доступен для подключения. Подробные условия использования и перечень тарифов с бесплатной активацией подписки опубликованы на официальном сайте «Киевстар».