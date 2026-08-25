«Киевстар» запустил туристическую eSIM, доступную абонентам любого оператора

«Киевстар» запустил новый для украинских мобильных операторов формат связи для путешественников — отдельную eSIM, предназначенную исключительно для использования мобильного интернета за рубежом. Она не привязана к основному тарифу пользователя и может работать параллельно с обычной SIM-картой.

Фактически оператор выходит на рынок туристических eSIM, которые в последние годы стали популярной альтернативой классическому роумингу. Перед поездкой пользователь приобретает необходимый объем трафика, активирует цифровую SIM-карту по QR-коду и после прибытия за границу использует её для передачи данных.

При этом переходить на «Киевстар» не нужно. Компания прямо указывает, что приобрести новую SIM-карту для путешествий могут также абоненты Vodafone, lifecell и других операторов. «Киевстар» называет себя первым украинским оператором, предложившим такой отдельный туристический продукт.

От 90 грн за 5 ГБ

Для новой eSIM предусмотрены четыре пакета интернета: 5 ГБ стоят 90 грн, 10 ГБ — 135 грн, 20 ГБ — 225 грн, а максимальный пакет на 40 ГБ обойдется в 400 грн. Каждый пакет действует четыре недели с момента подключения. Автоматического продления нет, поэтому по истечении срока или исчерпания трафика деньги самостоятельно списываться не будут.

Это существенно отличает новое предложение от обычного мобильного тарифа. SIM-карта для путешествий имеет собственный номер, но он фактически нужен лишь для технического функционирования карты.

Осуществлять обычные звонки или отправлять SMS через неё нельзя. Исключение составляют сервисные и экстренные номера. В Украине мобильный интернет с этой eSIM также не будет работать.

Одна eSIM для нескольких стран

Самой удобной функцией может стать возможность использовать один профиль сразу в десятках стран. «Киевстар» заявляет о поддержке 38 стран, среди которых Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Турция, США, ОАЭ и Южная Корея.

То есть во время поездки, например, через Польшу, Германию и Францию, не нужно покупать новую eSIM для каждой страны. Оплаченный пакет будет продолжать действовать на всей территории покрытия.

Для подключения потребуется смартфон или планшет с поддержкой eSIM. После покупки пользователь получает QR-код, добавляет новый тарифный план в настройках устройства и может оставить основную SIM-карту активной для звонков и SMS.