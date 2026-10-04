«Киевстар» изменит стоимость части тарифов с 8 октября: что известно

О пересмотре условий «Киевстар» сообщил на своём сайте. Перечня тарифов, которых коснутся изменения, и конкретных сумм в сообщении нет. Абоненты, для которых изменится плата, должны заранее получить SMS с подробностями.

Оператор объясняет это решение ростом затрат на обслуживание и восстановление сети. В частности, дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы. Из-за полномасштабной войны также усложняется логистика, а поддержание стабильной связи требует дополнительных средств.

Отдельно компания отмечает, что продолжает вкладывать средства в резервное питание сети. Оно необходимо для обеспечения работы оборудования во время перебоев с электроснабжением.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Наряду с изменением тарифов «Киевстар» обещает дополнительные предложения. Какими именно они будут, публично не уточняется: варианты, доступные для конкретного номера, можно посмотреть в приложении «Мой Киевстар».

Если новые условия не устроят абонента, он сможет перейти на другой тариф из действующей линейки. В сообщении также предусмотрена возможность досрочного расторжения договора в соответствии с законодательством.

Узнать подробности о своём номере можно в приложении или по номеру 477*9. Изменения касаются лишь части клиентов, поэтому общее объявление не означает автоматического подорожания связи для всех абонентов «Киевстара».