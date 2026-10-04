Київстар змінить вартість частини тарифів із 8 жовтня: що відомо

Про перегляд умов Київстар повідомив на своєму сайті. Переліку тарифів, яких торкнуться зміни, та конкретних сум у повідомленні немає. Абоненти, для яких зміниться плата, мають заздалегідь отримати SMS із подробицями.

Оператор пояснює рішення зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання й інші ресурси. Через повномасштабну війну також ускладнюється логістика, а підтримання стабільного зв’язку потребує додаткових коштів.

Окремо компанія зазначає, що продовжує вкладати гроші в резервне живлення мережі. Воно потрібне, щоб обладнання працювало під час перебоїв з електропостачанням.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Разом зі зміною тарифів Київстар обіцяє додаткові пропозиції. Якими саме вони будуть, публічно не уточнюється: доступні для конкретного номера варіанти пропонують переглянути в «Мій Київстар».

Якщо нові умови не влаштовуватимуть, абонент зможе перейти на інший тариф з актуальної лінійки. У повідомленні також передбачена можливість достроково розірвати договір відповідно до законодавства.

Дізнатися подробиці щодо свого номера можна в застосунку або за номером 477*9. Зміни стосуються лише частини клієнтів, тому загальне оголошення не означає автоматичного подорожчання зв’язку для всіх абонентів Київстару.