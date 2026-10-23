Київстар змінює умови тарифів із 1 листопада: кому додадуть хвилини, інтернет і SMS

З 1 листопада Київстар оновить умови низки тарифів «ВСЕ РАЗОМ» та LOVE UA. Абонентам розширять можливості міжнародних дзвінків, роумінгу та додадуть нові послуги.

Мобільний оператор Київстар анонсував зміни для частини контрактних абонентів, які набудуть чинності 1 листопада 2026 року. Оновлення передбачають розширення переліку країн для міжнародних дзвінків, збільшення окремих пакетів послуг і появу додаткових можливостей у популярних тарифах.

Про це повідомила пресслужба компанії 23 жовтня. Водночас у повідомленні не йдеться про підвищення абонентської плати. Однак це не означає, що вартість усіх згаданих тарифів гарантовано залишиться незмінною.

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У шести тарифах Київстар розширить міжнародні дзвінки

Однією з головних змін стане розширення географії міжнародних дзвінків. З 1 листопада до переліку країн, на які поширюються відповідні тарифні хвилини, додадуть Угорщину, Нідерланди та Словенію.

Нововведення стосуватиметься шести тарифних планів:

ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт;

Простий Контракт.

Це означає, що абоненти зазначених тарифів зможуть використовувати передбачені умовами пакета хвилини для дзвінків на номери трьох додаткових країн.

Водночас важливо розрізняти міжнародні дзвінки та роумінг. У першому випадку йдеться про телефонні розмови з України на іноземні номери, а в другому — про користування мобільним зв’язком під час перебування за кордоном.

Окрема зміна передбачена для користувачів тарифу «ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт», які раніше підключили опцію «Світ чекає — Угорщина». З 31 жовтня цю послугу автоматично відключать, оскільки Угорщина увійде до стандартного переліку країн для міжнародних дзвінків.

SMS стане більше, а в окремих тарифах з’явиться Київстар ТБ

Найпомітніше збільшення пакета повідомлень отримають абоненти «ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт». Кількість SMS зросте з 800 до 2700, тобто на 1900 повідомлень. Це майже у 3,4 раза більше, ніж передбачено нинішніми умовами.

Крім того, оператор анонсував розширення можливостей послуги «Роумінг як вдома». Зокрема, у деяких контрактних тарифах збільшаться пакети хвилин, SMS та мобільного інтернету для користування за кордоном.

Однак точні нові обсяги для кожного тарифу в оприлюдненому повідомленні не наведено. Тому абонентам варто перевірити індивідуальні умови після набуття змін чинності.

Ще одне нововведення стосується Суперсил — додаткових послуг, які абоненти можуть обирати в межах свого тарифу.

З 1 листопада можливість вибрати Суперсилу «Київстар ТБ» з’явиться у тарифах LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт та ВСЕ РАЗОМ Комфорт.

Це розширить перелік доступних послуг для користувачів зазначених тарифів. Проте сама поява нової Суперсили серед доступних варіантів не означає її автоматичного підключення кожному абоненту.

Чи потрібно абонентам щось робити

Оновлені умови почнуть діяти з 1 листопада 2026 року. Київстар не повідомляє про необхідність переходити на інший тариф для отримання заявлених змін.

Водночас користувачам варто перевірити, які саме можливості передбачені їхнім тарифним планом. Особливо це стосується абонентів, які регулярно телефонують за кордон або користуються мобільним інтернетом під час поїздок до Європи.

Детальні умови оператор обіцяє оприлюднити з 1 листопада на офіційному сайті та в застосунку «Мій Київстар». Там можна буде уточнити доступні пакети послуг, кількість хвилин, гігабайтів і перелік Суперсил.