«Киевстар» меняет условия тарифов с 1 ноября: кому добавят минуты, интернет и SMS

С 1 ноября «Киевстар» обновит условия ряда тарифов «ВСЕ ВМЕСТЕ» и LOVE UA. Абонентам будут расширены возможности международных звонков и роуминга, а также добавлены новые услуги.

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об изменениях для части абонентов с контрактным тарифом, которые вступят в силу 1 ноября 2026 года. Обновления предусматривают расширение перечня стран для международных звонков, увеличение объема отдельных пакетов услуг и появление дополнительных возможностей в популярных тарифах.

Об этом сообщила пресс-служба компании 23 октября. При этом в сообщении не говорится о повышении абонентской платы. Однако это не означает, что стоимость всех упомянутых тарифов гарантированно останется неизменной.

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В шести тарифах «Киевстар» расширит возможности международных звонков

Одним из главных изменений станет расширение географии международных звонков. С 1 ноября в список стран, на которые распространяются соответствующие тарифные минуты, будут добавлены Венгрия, Нидерланды и Словения.

Нововведение коснется шести тарифных планов:

ВСЕ ВМЕСТЕ «Драйвовый контракт»;

ВСЕ ВМЕСТЕ — «Сильный контракт»;

ВСЕ ВМЕСТЕ «Топовый контракт»;

ВСЕ ВМЕСТЕ «Премиум-контракт»;

ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый контракт;

Простой договор.

Это означает, что абоненты указанных тарифов смогут использовать предусмотренные условиями пакета минуты для звонков на номера в три дополнительные страны.

В то же время важно различать международные звонки и роуминг. В первом случае речь идет о телефонных звонках из Украины на иностранные номера, а во втором — об использовании мобильной связи во время пребывания за границей.

Отдельное изменение предусмотрено для пользователей тарифа «ВСЕ ВМЕСТЕ Базовый контракт», которые ранее подключили опцию «Мир ждет — Венгрия». С 31 октября эта услуга будет автоматически отключена, поскольку Венгрия войдет в стандартный перечень стран для международных звонков.

Количество SMS увеличится, а в некоторых тарифах появится «Киевстар ТВ»

Наиболее заметное увеличение пакета сообщений получат абоненты тарифного плана «ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт». Количество SMS увеличится с 800 до 2700, то есть на 1900 сообщений. Это почти в 3,4 раза больше, чем предусмотрено нынешними условиями.

Кроме того, оператор объявил о расширении возможностей услуги «Роуминг как дома». В частности, в некоторых контрактных тарифах будут увеличены пакеты минут, SMS и мобильного интернета для использования за рубежом.

Однако в опубликованном сообщении не указаны точные новые объемы для каждого тарифа. Поэтому абонентам следует проверить индивидуальные условия после вступления изменений в силу.

Еще одно нововведение касается «Суперсил» — дополнительных услуг, которые абоненты могут выбирать в рамках своего тарифа.

С 1 ноября возможность выбрать суперсилу «Киевстар ТВ» появится в тарифах LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт и ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт.

Это расширит перечень доступных услуг для пользователей указанных тарифов. Однако само появление новой «Суперсилы» среди доступных вариантов не означает её автоматического подключения каждому абоненту.

Нужно ли абонентам что-то делать

Обновленные условия вступят в силу с 1 ноября 2026 года. «Киевстар» не сообщает о необходимости перехода на другой тариф для получения заявленных изменений.

В то же время пользователям стоит проверить, какие именно возможности предусмотрены их тарифным планом. Особенно это касается абонентов, которые регулярно звонят за границу или пользуются мобильным интернетом во время поездок в Европу.

Оператор обещает опубликовать подробные условия с 1 ноября на официальном сайте и в приложении «Мой Киевстар». Там можно будет уточнить доступные пакеты услуг, количество минут, гигабайтов и перечень «Суперсил».