«Киевстар» отменяет 6 тарифов уже на следующей неделе: что изменится для абонентов

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об обновлении популярных тарифов «ВСЕ ВМЕСТЕ» и «Детский». Изменения вступят в силу 4 ноября 2026 года и коснутся как предоплаты, так и контракта.

«Киевстар» готовит очередное обновление тарифной линейки. С 4 ноября оператор прекратит прием новых подключений по действующим тарифам «ВСЕ ВМЕСТЕ» и «Детский», предложив вместо них обновленные тарифные планы. Соответствующее сообщение компания опубликовала 27 октября на своем официальном сайте. При этом оператор отдельно подчеркнул, что для абонентов, которые уже пользуются соответствующими тарифами, условия обслуживания останутся неизменными.

Это означает, что массового перевода клиентов на другие тарифные планы или автоматического повышения стоимости в рамках объявленного обновления не предусмотрено. Однако новые пользователи, а также абоненты, которые решат сменить тариф или перенести номер от другого оператора, больше не смогут подключить прежние предложения. Для них с 4 ноября будет действовать новая линейка, окончательные характеристики которой пока не раскрываются.

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Какие тарифы «Киевстар» перестанет предлагать для подключения

Обновление коснется нескольких популярных пакетов, сочетающих мобильную связь, домашний интернет и дополнительные услуги. Для действующих абонентов предоплаты оператор переименует тарифы в «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2026», «ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2026» и «Детский 2026». Клиенты с контрактной подпиской увидят названия «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026», «ВСЕ РАЗОМ Крутой Контракт 2026» и «ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025».

Добавление года к названию фактически позволит отличать архивные тарифные планы от новых предложений. При этом слово «архивный» не означает, что связь по такому тарифу перестанет работать. Абоненты продолжат пользоваться привычными пакетами минут, гигабайтов и других услуг, а размер оплаты останется таким, как предусмотрено действующими условиями.

В настоящее время на сайте «Киевстар» тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий» предлагается по цене от 370 грн, а «ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой» — от 450 грн. Первый включает 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на другие направления и домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Более дорогой пакет предлагает безлимитный мобильный интернет, 600 минут для звонков и домашнее подключение со скоростью до 1 Гбит/с.

При этом цены и объемы услуг указаны для предложений, доступных по состоянию на 27 октября. Они не обязательно будут соответствовать условиям новой линейки, которая появится в ноябре. Сам оператор пока не сообщает, станут ли новые пакеты дороже и изменится ли количество доступных минут и гигабайтов.

Что будет с детским тарифом и стоит ли переходить на другой

Изменения также коснутся тарифа «Детский», который «Киевстар» представил в августе 2026 года для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Нынешнее предложение стоит 270 грн за четыре недели и включает 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар, 300 минут на другие украинские номера и 50 SMS. Из общего пакета интернета 10 ГБ можно использовать в странах, где действует услуга «Роуминг как дома».

Особенностью детского тарифа является защита от непредвиденных расходов. После исчерпания предусмотренных пакетом минут, SMS или мобильного интернета соответствующие услуги приостанавливаются без автоматического списания дополнительных средств. Также доступна возможность звонить на определенный номер «Киевстар» даже при отсутствии средств на счете. Согласно заявлению оператора, действующие пользователи сохранят эти условия после переименования тарифа в «Детский 2026».

Важный нюанс касается тарифа «Детский годовой», который в настоящее время стоит 2000 грн в год. В официальном сообщении от 27 октября этот пакет отдельно не упоминается, поэтому делать выводы о его закрытии или изменении условий пока нет оснований.

Абонентам, которых касается данное обновление, специально обращаться к оператору или подтверждать сохранение тарифа не требуется. Однако тем, кто планирует в ближайшее время сменить пакет услуг, следует учесть, что вернуться к закрытому тарифу после перехода на другой уже не удастся.

Киевстар обещает обнародовать полные условия новых предложений 4 ноября. Именно тогда станет ясно, предусматривает ли обновление изменение стоимости, увеличение пакетов услуг или другие нововведения для будущих клиентов.