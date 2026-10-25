«Киевстар ТВ» меняет условия с 30 октября: часть абонентов будет платить на 50 грн меньше

С 30 октября «Киевстар ТВ» прекращает действие пакета «Благотворительный». Пользователей автоматически переведут на другой тарифный пакет стоимостью 200 гривен в месяц.

Национальный оператор «Киевстар» сообщил об изменениях в работе своей платформы телевидения и кино. С 30 октября 2026 года пакет «Благотворительный» больше не будет доступен пользователям. Причиной стало прекращение деятельности фонда dobro.ua — Украинской биржи благотворительности, с которым было связано это предложение.

Ранее до 40 % стоимости подписки на пакет направлялось на поддержку детских реанимаций. После прекращения деятельности благотворительного фонда оператор решил закрыть соответствующий пакет, предложив абонентам альтернативу.

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Что изменится для пользователей «Киевстар ТВ»

Все абоненты, пользующиеся пакетом «Благотворительный», будут автоматически переведены на «Премиум HD». По информации компании, переход состоится без дополнительной платы, а наполнение нового пакета будет аналогично предыдущему.

«Премиум HD» включает более 420 телеканалов и видеобиблиотеку с более чем 20 тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и телешоу. Пользователям также доступны проекты международных студий Disney, Sony Pictures, Paramount Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer, украинские фильмы и оригинальные сериалы «Киевстар ТВ».

Стоимость пакета составит 200 гривен в месяц. При этом оператор отмечает, что дата списания средств останется прежней — оплата будет списываться в привычный для абонента день.

Если новые условия пользователя не устраивают, он может выбрать другой тарифный план или отказаться от услуги. В «Киевстаре» заверили, что расторгнуть договор в таком случае можно без дополнительных затрат.

Таким образом, абонентам не нужно самостоятельно оформлять новую подписку. Однако тем, кто пользовался благотворительным пакетом, стоит проверить будущие расходы, ведь после перехода регулярная ежемесячная плата составит 200 гривен.