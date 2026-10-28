«Киевстар» закрывает один из своих сервисов уже 30 октября: какие возможности потеряют пользователи

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о закрытии одного из цифровых сервисов в приложении «Мой Киевстар». Уже с 30 октября пользователи потеряют доступ к игровой платформе.

О предстоящих изменениях компания сообщила 28 октября на своём официальном сайте. Речь идёт об игровой платформе, которая работала в разделе «Развлечения» мобильного приложения «Мой Киевстар». Она позволяла абонентам не только играть в различные игры без ограничений, но и участвовать в соревнованиях с другими пользователями. Теперь оператор решил полностью прекратить её работу.

Какие возможности исчезнут из приложения «Мой Киевстар»

Игровая платформа предлагала пользователям различные развлекательные мероприятия, в частности викторины, игры и турниры. Среди доступных проектов были «Всезнайка», «Поймай удачу», «Колесо фортуны» и «10 из 10». Кроме того, пользователи могли участвовать в турнирах и соревноваться друг с другом.

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После 30 октября игровая платформа прекратит работу, а значит, воспользоваться этими возможностями через неё больше не удастся. В то же время изменения касаются именно игрового сервиса, а не всего приложения «Мой Киевстар». Основные функции личного кабинета, в частности проверка счета, управление тарифом и услугами, остаются доступными.

Почему «Киевстар» решил закрыть сервис

В компании пояснили, что это решение связано с изменением подхода к развитию и поддержке цифровых продуктов. Других подробностей оператор не привёл, поэтому пока неизвестно, планируется ли запуск аналогичной платформы или новых развлекательных функций вместо закрытой.

Кроме того, «Киевстар» пока не уточнил, что произойдет с результатами пользователей, принимавших участие в турнирах, и предусмотрены ли какие-либо компенсации или альтернативные возможности для активных игроков. В официальном сообщении указана лишь дата окончательного прекращения работы платформы.

Таким образом, 29 октября станет последним полным днём работы игрового сервиса, а уже на следующий день оператор его закроет. Пользователям, которые регулярно участвовали в развлечениях и турнирах, стоит учесть эти изменения.