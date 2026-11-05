«Киевстар» подтвердил статус партнера Microsoft: какие новые возможности открываются для украинского бизнеса

Мобильный оператор «Киевстар» успешно прошел ежегодную проверку Microsoft и продлил специализацию «Infra and Database Migration to Microsoft Azure» еще на один год. Она подтверждает компетенции компании в области переноса серверной инфраструктуры и баз данных в облачную среду.

Как сообщили в пресс-службе «Киевстар», продление специализации свидетельствует о соответствии технических возможностей оператора требованиям Microsoft. Компания помогает украинским предприятиям переносить информационные системы на Microsoft Azure, снижая зависимость от собственных физических серверов. Такие решения могут быть полезны для бизнеса, стремящегося повысить надежность ИТ-инфраструктуры и обеспечить доступ к корпоративным данным.

Резервное копирование и восстановление данных

Помимо миграции серверов, «Киевстар» предлагает корпоративным клиентам услуги резервного копирования данных в Microsoft Azure. Также оператор помогает разрабатывать планы аварийного восстановления (Disaster Recovery), которые предусматривают возобновление работы после технических сбоев, повреждения оборудования или других чрезвычайных ситуаций.

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Особое внимание уделяется компаниям, использующим платформу Azure Stack Hub. Она позволяет размещать ИТ-инфраструктуру в украинских дата-центрах, а резервные копии — хранить в глобальном облаке Microsoft Azure. Такой подход может снизить риск одновременной потери основных данных и их резервных копий.

Стоимость и конфигурация облачных решений определяются индивидуально в зависимости от потребностей предприятия. Для получения консультации корпоративные клиенты могут обратиться к персональному менеджеру «Киевстар» или позвонить на линию поддержки облачных продуктов по номеру 0 800 300 000.