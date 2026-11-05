«Київстар» підтвердив партнерський статус Microsoft: які нові можливості доступні українському бізнесу

Мобільний оператор «Київстар» успішно пройшов щорічну перевірку Microsoft та продовжив спеціалізацію Infra and Database Migration to Microsoft Azure ще на один рік. Вона підтверджує компетенції компанії у перенесенні серверної інфраструктури та баз даних до хмарного середовища.

Як повідомили у пресслужбі «Київстар», продовження спеціалізації свідчить про відповідність технічних можливостей оператора вимогам Microsoft. Компанія допомагає українським підприємствам переносити інформаційні системи до Microsoft Azure, зменшуючи залежність від власних фізичних серверів. Такі рішення можуть бути корисними для бізнесу, який прагне підвищити надійність ІТ-інфраструктури та забезпечити доступ до корпоративних даних.

Резервне копіювання та відновлення даних

Окрім міграції серверів, «Київстар» пропонує корпоративним клієнтам послуги резервного копіювання інформації в Microsoft Azure. Також оператор допомагає розробляти плани аварійного відновлення Disaster Recovery, які передбачають повернення до роботи після технічних збоїв, пошкодження обладнання або інших надзвичайних ситуацій.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Окрему увагу приділяють компаніям, які використовують платформу Azure Stack Hub. Вона дозволяє розміщувати ІТ-інфраструктуру в українських датацентрах, а резервні копії зберігати у глобальній хмарі Microsoft Azure. Такий підхід може знизити ризик одночасної втрати основних даних та їхніх резервних копій.

Вартість і конфігурацію хмарних рішень визначають індивідуально залежно від потреб підприємства. Для отримання консультації корпоративні клієнти можуть звернутися до персонального менеджера «Київстар» або зателефонувати на лінію підтримки хмарних продуктів за номером 0 800 300 000.