Київстар запусти “антивоєнний” тариф: хто може підключити та які переваги

Відтепер контрактні і корпоративні абоненти Київстар можуть обрати тариф, якій враховує більшу потребу у дзвінках на номери різних мереж України. Тарифи LOVE UA. Контракт та

LOVE UA. Бізнес містять 1200 хв для дзвінків на будь-які мобільні та фіксовані мережі в Україні, а після їхнього вичерпання залишається безлім на номери Київстар. Користувачі тарифу також отримують 15 Гб мобільного інтернету та необмежений доступ до додатків для освіти, сервісів для відеодзвінків, а також усіх популярних месенджерів і соціальних мереж.





Ще одна перевага нового тарифу для контрактних і бізнес-клієнтів – можливість самостійно без жодних доплат підключити 2 Суперсили, тобто додаткові сервіси, які найбільше відповідають потребам абонента.

Серед Суперсил у тарифі LOVE UA:

додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;

300 хвилин на будь-які номери по Україні;

100 SMS по Україні;

сервіс «Відео на ходу», який дозволяє користуватися популярними відеоресурсами без тарифікації інтернету;

SIM для планшета;

SIM для другого телефону;

спеціальний пакет Київстар ТБ;

роумінг: 500 бонусних МБ та безлім на 10 додатків, серед яких месенджери, онлайн-карти та інші сервіси;

50 хвилин за кордон: додаткові хвилини для дзвінків з України на мобільні та міські номери в 12 країн (Польща, Німеччина, Італія, Канада, США, Чехія, Румунія, Словаччина, Ізраїль, Узбекистан, Індія та Китай).

Підключити тарифи LOVE UA. Контракт та LOVE UA. Бізнес, а також ознайомитися з іншими тарифами Київстар для контрактних та корпоративних абонентів можна на сайті оператора, за номерами 477 (контракт) та 466 (бізнес) або в додатку Мій Київстар.