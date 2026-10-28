«Київстар» закриває один зі своїх сервісів уже 30 жовтня: які можливості втратять користувачі

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про закриття одного з цифрових сервісів у застосунку «Мій Київстар». Уже з 30 жовтня користувачі втратять доступ до ігрової платформи.

Про майбутні зміни компанія повідомила 28 жовтня на своєму офіційному сайті. Йдеться про ігрову платформу, яка працювала в розділі «Розваги» мобільного застосунку «Мій Київстар». Вона дозволяла абонентам не лише грати в різноманітні ігри без обмежень, а й брати участь у змаганнях з іншими користувачами. Тепер оператор вирішив повністю припинити її роботу.

Які можливості зникнуть із «Мій Київстар»

Ігрова платформа пропонувала користувачам різні розважальні активності, зокрема вікторини, ігри та турніри. Серед доступних проєктів були «Всезнайко», «Зловіть удачу», «Колесо фортуни» та «10 з 10». Окремо користувачі могли долучатися до турнірів і змагатися між собою.

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Після 30 жовтня ігрова платформа припинить роботу, а отже, скористатися цими можливостями через неї більше не вдасться. Водночас зміни стосуються саме ігрового сервісу, а не всього застосунку «Мій Київстар». Основні функції особистого кабінету, зокрема перевірка рахунку, керування тарифом та послугами, залишаються доступними.

Чому «Київстар» вирішив закрити сервіс

У компанії пояснили, що рішення пов’язане зі зміною підходу до розвитку та підтримки цифрових продуктів. Інших подробиць оператор не навів, тому наразі невідомо, чи планується запуск аналогічної платформи або нових розважальних функцій замість закритої.

Також «Київстар» поки не уточнив, що станеться з результатами користувачів, які брали участь у турнірах, та чи передбачені якісь компенсації або альтернативні можливості для активних гравців. В офіційному повідомленні зазначена лише дата остаточного припинення роботи платформи.

Таким чином, 29 жовтня стане останнім повним днем роботи ігрового сервісу, а вже наступного дня оператор його закриє. Користувачам, які регулярно брали участь у розвагах і турнірах, варто врахувати ці зміни.