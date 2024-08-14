Треба підготуватись: вже завтра безкоштовна послуга Київстар стане платною

Київстар, найбільший оператор мобільного зв’язку України, нещодавно оновив умови та ціни на послугу заміни SIM-картки. Нові зміни набувають чинності з 15 серпня 2024 року і поширюються на всіх абонентів, включно з користувачами передплаченого зв’язку, власниками контрактів і бізнес-клієнтами.

Оновлені умови заміни SIM-карт

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті «Київстар», вартість послуг з негарантійної заміни SIM-карт тепер становитиме 50 гривень. Це оновлення поширюється як на основну SIM-карту, так і на додаткові SIM-карти, що надаються в рамках послуг оператора для планшетів і додаткових телефонів. Оператор підкреслив, що ця зміна актуальна для всіх категорій користувачів його мережі.

«Київстар» також нагадав абонентам, що замінити SIM-карту можна в будь-якому магазині “Київстар”. Негарантійна заміна можлива в разі втрати, блокування або пошкодження SIM-карти.

У зв’язку з тим, що зміни набувають чинності з 15 серпня, «Київстар» рекомендує своїм користувачам ознайомитися з новими розцінками та умовами, за яких вони можуть запросити заміну SIM-картки.