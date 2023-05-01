Залишилось 24 години: Київстар закриває популярний тарифний план

Компанія “Київстар” оголосила про припинення дії популярного тарифу “Без кордонів Лайт” і розіслала своїм абонентам SMS-повідомлення про його закриття. Мобільний оператор рекомендував користувачам перейти на інший пакет послуг до 2 травня. Запропоновано тариф “LOVE UA Базовий”, який коштує 75 гривень на місяць і включає 6 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі, 75 хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів та 50 SMS по Україні.

Раніше пропонувався тариф “Без кордонів Лайт” за такою ж ціною, але з 1 ГБ Інтернету, необмеженими дзвінками на “Київстар” та 100 хвилинами на інших операторів. “Київстар” визнав тариф “Без кордонів Лайт” застарілим і збитковим, що призвело до його припинення. Компанія регулярно оновлює свої тарифні плани, щоб надати абонентам більш вигідні варіанти.

Тариф “Без кордонів Лайт” є регіональним тарифом, що призводить до меншої кількості абонентів, ніж інші тарифи. Якщо користувачі залишають зону покриття тарифу, з них стягується додаткова плата в розмірі 10 грн на добу. Київстар пропонує ще кілька більш універсальних тарифів, з якими можна ознайомитися на сайті або в додатку “Мій Київстар”.