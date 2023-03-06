Абоненти “Київстару” під загрозою: як зберегти мобільний номер та уникнути фінансових втрат

Абоненти “Київстар” ризикують втратити свій мобільний номер через шахраїв, які можуть використовувати його для отримання контролю за банківськими рахунками та іншими онлайн-послугами. Щоб уникнути цього, “Київстар” радить своїм клієнтам перейти на контракт. Оператор мобільного зв’язку попередив своїх клієнтів про нову тактику, яку використовують шахраї для отримання мобільних номерів, та порадив їм, як захистити себе на своїй сторінці у Facebook.

Оскільки мобільні номери сьогодні прив’язані до різних важливих облікових записів в Інтернеті, шахраї, які отримали контроль над номером, можуть отримати доступ як до фінансів, так і до приватного життя людини.

Що радять в компанії

Рекомендується ніколи не телефонувати на незнайомі номери, оскільки шахраї розробили нову тактику, наприклад, дзвонити з різних номерів і скидати дзвінок, щоб створити історію дзвінків на вашому мобільному номері.

За допомогою цієї інформації шахраї можуть зв’язатися зі службою підтримки “Київстар” та отримати доступ до вашої SIM-картки, що дасть їм можливість контролювати всю інформацію на вашому смартфоні. Щоб цього не сталося, важливо не телефонувати на незнайомі номери, з яких вам дзвонили.

Київстар застерігає від допомоги шахраям і нагадує клієнтам, що процедури операторів захищають абонентів від шахрайських дій. Однак шахраї навчилися користуватися довірою людей для отримання необхідної інформації.

“Київстар” рекомендує своїм клієнтам перейти на контракт, щоб краще захистити себе. При укладенні контракту клієнту доведеться пред’явити паспорт для заміни або блокування SIM-картки, що значно ускладнить шахраям завдання заволодіти його мобільним номером.

Крім того, “Київстар” радить своїм клієнтам використовувати складні паролі для своїх акаунтів в Інтернеті, таких як інтернет-банкінг, соціальні мережі та електронна пошта, та періодично змінювати паролі. Також рекомендується використовувати різні паролі для різних облікових записів, а не використовувати один і той же пароль на всі випадки життя.

Якщо клієнт підозрює шахрайство, “Київстар” радить йому звернутися до поліції та повідомити про це оператора зв’язку за номером 466.

Хоча в сучасному світі ніхто не може гарантувати абсолютний захист від шахраїв, дотримуючись цих правил, клієнти можуть звести ризик втрати свого мобільного номера та прив’язаних до нього онлайн-послуг до мінімуму.