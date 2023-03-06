Експерти Vodafone: як часто слід перезавантажувати смартфон для стабільної роботи інтернету

Як повідомляє прес-служба Vodafone, перезавантаження телефону не потрібне, хоча на старих пристроях можуть виникнути проблеми з інтернет-послугами, доки ви не перереєструєтеся в мережі.

Vodafone додав цю рекомендацію у своє SMS-повідомлення про підключення тарифного плану, щоб переконатися, що все працює правильно для їхніх клієнтів та запобігти будь-яким труднощам.

Якщо у користувачів немає проблем зі своїм смартфоном, вони можуть просто проігнорувати цю інформацію. Однак, якщо є питання, Vodafone закликає користувачів надіслати їм особисте повідомлення, і вони будуть раді надати докладні відповіді.