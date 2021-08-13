Київстар, Vodafone та lifecell згодні блокувати смартфони, які куплені неофіційно

Думки основних гравців стільникового ринку України щодо IMEI-бази кодів мобільних пристроїв розбіглися. Загалом оператори не мають нічого проти боротьби з контрабандою й розповсюдженням незаконно ввезених в країну та крадених пристроїв. Однак вважають, що займатися очищенням ринку від «чорної» техніки повинна митна служба, та аж ніяк не мобільні оператори.





У найбільшій українській телеком-компанії Київстар підкреслили неправомірність відключення від мережі абонентів із підозрілими пристроями. Адже придбати незаконно ввезений смартфон можна й у офіційному магазині. В такому випадку клієнт аж ніяк не повинен відповідати за протиправні дії продавця.

Тим часом у прес-службі мобільного оператора Vodafone запевнили, що не мають заперечень щодо впровадження законодавчої ініціативи. Прозорий ринок мобільних пристроїв – це благородна мета. Проте права користувачів все ж варто поставити на перше місце. Саме з цієї позиції й потрібно розв’язувати проблему «чорного» та «сірого» імпорту.

Наприклад, можна законодавчо встановити для власників контрабандних чи крадених телефонів певний період, протягом якого вони зможуть змінити свою техніку на «чисту». Та ні в якому разі не деактивувати пристрій одразу ж, навіть без попередження.

У lifecell також підтримали законопроект щодо ідентифікації смартфонів за IMEI-кодами. Однак у компанії вважають, що рівноцінним виходом може бути й формування аналогічної державної бази. До того ж влада повинна забезпечити усім ритейлерам однакові умови реалізації продукції. Адже зараз офіційним продавцям дуже важко конкурувати із «сірими» розповсюджувачами мобільної техніки.

Головні телеком-оператори країни підкреслили поміж іншим беззаперечну важливість законодавчої ініціативи. Адже моніторинг пристроїв за IMEI-кодами може принести неоціненну користь ринку. Фіксація перепрошитих та клонованих смартфонів допоможе не лише скоротити обсяги контрабанди, але й зменшить кількість крадіжок мобільних телефонів.