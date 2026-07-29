Київстар закриває три тарифи: кому додадуть хвилин і SMS без підвищення ціни

«Київстар» повідомив, що з 5 серпня 2026 року припиняють діяти три тарифні плани передплати. Абонентів автоматично переведуть на інші тарифи з такою ж вартістю та подібними умовами — це відбудеться 5 та 6 серпня.

Що на що змінюють

Тариф, який закривається Новий тариф Вартість LOVE UA Пісня 2024 LOVE UA Світло 2023 300 грн / 4 тижні LOVE UA Сила 2024 LOVE UA Сила 400 грн / 4 тижні Твій Максимум Твій Максимум 2023 450 грн / 4 тижні

Для кого умови не зміняться

Абоненти двох тарифів лінійки LOVE UA фактично отримають ті самі пакети послуг.

У парі LOVE UA Пісня 2024 → LOVE UA Світло 2023 обидва плани коштують 300 гривень за чотири тижні й включають безлімітні дзвінки в межах мережі Київстар, 250 хвилин на інші українські номери та в 19 країн, 300 SMS, 25 ГБ інтернету (з них 9,7 ГБ доступні в роумінгу) і одну «Суперсилу» на вибір.

У парі LOVE UA Сила 2024 → LOVE UA Сила вартість також не змінюється — 400 гривень. Обидва тарифи пропонують безліміт усередині мережі, 300 хвилин на інші напрямки, 50 ГБ мобільного інтернету та 13 ГБ у роумінгу.

Кому стане вигідніше

Найпомітніші зміни — для користувачів тарифу Твій Максимум, які переходять на Твій Максимум 2023. За ту саму абонплату в 450 гривень вони отримають більше хвилин і втричі більше повідомлень.

Умови Твій Максимум Твій Максимум 2023 Дзвінки в мережі Київстар безліміт безліміт Хвилини на інші мережі та за кордон 400 500 SMS у межах України 100 300 Мобільний інтернет безліміт безліміт Інтернет у роумінгу 14,6 ГБ 14,6 ГБ Вартість 450 грн / 4 тижні 450 грн / 4 тижні

В обох випадках повна швидкість інтернету діє на перші 100 ГБ, після чого вона знижується до 0,8 Мбіт/с, але трафік не тарифікується додатково.

Що варто знати абонентам

Переведення відбудеться автоматично, тож жодних дій від користувачів не вимагається. Якщо абонент уже оплатив період до дати переходу, дата наступного планового списання не зміниться.

Тим, кого новий тариф не влаштовує, оператор пропонує самостійно перейти на будь-який інший доступний тарифний план або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.