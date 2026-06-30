Київстар з 1 липня закриває два старі способи поповнення рахунку

З 1 липня 2026 року Київстар припиняє роботу двох застарілих способів поповнення рахунку: через коротку комбінацію *134# та голосове меню за номером 899.

Про це оператор повідомив на офіційному сайті. У компанії пояснюють, що закривають неактуальні канали поповнення, адже більшість абонентів уже перейшла на сучасні цифрові сервіси.

Йдеться про послугу «Мобільний Платіж», яка дозволяла поповнювати рахунок через USSD-команду або голосове меню. До кінця червня ці способи ще доступні, але з 1 липня скористатися ними вже не вийде.

Як тепер поповнювати рахунок

Після закриття *134# та номера 899 абоненти зможуть користуватися іншими способами оплати. Найпростіший варіант — застосунок «Мій Київстар», де поповнення доступне без комісії. Також рахунок можна поповнити на сайті оператора, через банківські застосунки, онлайн-платіжні сервіси або скретч-картки.

У Київстарі наголошують, що зміни стосуються лише старих способів поповнення. Сам мобільний зв’язок, тарифи та доступ до інших платіжних каналів через це не змінюються.

Абонентам, які звикли користуватися *134# або номером 899, варто заздалегідь перейти на інший спосіб оплати, щоб після 1 липня не мати проблем із поповненням рахунку.