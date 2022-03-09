Київстар, Vodafone та lifecell фактично об’єднались в одну мережу

Найбільші стільникові оператори України Київстар, Vodafone та lifecell відтепер працюватимуть як одне ціле. Щоб забезпечити абонентам безперебійних зв’язок у будь-якому куточку країни, вони об’єднають свої мережі. Це означає, що в разі виникнення проблем із покриттям свого оператора, українці зможуть скористатися мережами інших двох стільникових компаній.





«Велика трійка» мобільних операторів України назвала свій спільний проект національним роумінгом. Ідею об’єднання трьох мереж підтримала й Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах електрокомунікацій, поштового зв’язку та радіочастотного спектру. Державний регулятор вже дав компаніям дозвіл запустити національний роумінг у тестовому режимі.

Як зазначили у Нацкомісії, українські телеком-оператори розробили унікальне рішення, що дозволяє користувачам в разі потреби під’єднуватися до будь-якої з трьох мереж. Навіть якщо покриття «рідного» оператора в якомусь із регіонів країни зникне, наприклад через пошкодження комунікацій, абонент зможе скористатися мережею іншого оператора. В Умовах війни така технологія є просто безцінною.

Насамперед національний роумінг запрацює у найбільш «гарячих» регіонах країни, де зараз ведуться активні бойові дії. Зокрема на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Донецьку та Луганську тощо. Наступними на черзі стануть сусідні із найнебезпечнішими Кіровоградська, Житомирська, Вінницька та інші області. Коли національний роумінг налагодять у регіонах, де його найбільше потребують, послуга стане доступною по всій території України.

На початковому етапі впровадження єдиної мережі абонентам будуть доступні лише СМС та голосові дзвінки. Щоб скористатися національним роумінгом користувачу потрібно вимкнути в налаштуваннях свого телефону автоматичний вибір мережі. А далі самостійно обрати іншу мережу, яка «ловить» у вашому регіоні.

Якщо з першого разу зареєструватися в новій мережі не вдасться, потрібно перезавантажити телефон та спробувати знову. Що ж стосується вартості послуг у національному роумінгу, то вона буде такою ж самою, як і у рідного оператора.

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