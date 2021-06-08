Стільниковий оператор «lifecell» запустив новий тарифний план, якому немає рівних

Разом з «Киівстаром» відома компанія «Лайф» також почала пропонувати цікаві акції та нові пропозиції для клієнтів. Мобільний оператор «lifecell» запустив новий тарифний план під назвою «Хендмейд», якому немає рівних. Так, він дійсно має багато відмінностей від інших пакетів.





Цікаво, що абоненти, які стали власниками такого плану, мають можливість самостійно обирати умови в межах вартості наявних послуг в середині мережі. Від цього також залежить і сама ціна тарифу – тобто, вона буде складатись з тих послуг, які особисто обере для себе клієнт. Але важливо знати наступне: активовані сервіси потребують грошей, тому клієнтам доведеться подбати про нарахування коштів на рахунок.

Активація пакету

Щоб скористатись пакетом «Хендмейд» від «Лайф» потрібно виконати деякі операції, що подані нижче:

Відкрити мобільний застосунок оператора

Перейти на сторінку, де можна активувати тариф та обрати потрібний план

Зробити відповідну заявку

Надіслати готову форму спеціалістам та чекати схвалення

Далі варто самостійно вибрати послуги, якими Ви будете користуватись на постійній основі.

Зазначимо, що процедура підключення через браузерну версію додатка не відрізняється від процесу, який можна зробити за допомогою смартфону.

Деактивація тарифу

Цікаво, що головною перевагою такого плану є можливість самостійно обирати послуги, якими абонент буде постійно користуватись. Але також система передбачає і зміну налаштувань таких послуг або відключення непотрібних сервісів.

Щоб це зробити, треба зайти в персональний обліковий запис і змінити параметри тарифного плану, які більше підходять клієнтові. Вхід до кабінету здійснюється за допомогою номера сімки, що досить просто. Тобто, ніяких труднощів з авторизацією у системі «lifecell».

Таким чином, новий цікавий тариф не просто так має назву «Хендмейд». Користувачі на свій розгляд можуть обирати потрібні сервіси, а також змінювати та прибирати непотрібні.