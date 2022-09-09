Зміна оператора: українці тепер можуть перенести мобільний номер онлайн

Lifecell розширив можливості для своїх клієнтів. Відтепер, якщо вони хочуть змінити мобільного оператора, можна не ходити до магазинів. Більш того, мобільний номер можна перенести та обрати тарифний план. Так приєднатись до оператора стало ще простіше та зручніше.





Кому буде корисна послуга

Lifecell розповіли, що перш за все така послуга буде надзвичайно корисною для тих, хто виїхав за кордон. Якщо людина не має змоги придбати там картку, вона може здійснити перенесення дійсного номера на електронну сімку через інтернет та стати абонентом Lifecell безплатно.

Також, якщо поряд не має магазинів Lifecell набагато вигідніше змінити номер онлайн. Ця процедура є абсолютно безплатною.

Якщо у людини є нова ще не активована сім-карта або смартфон, що підтримує еSIM, абонент зможе перенести номер із фізичного носія на електронний. Щоб здійснити переніс номеру з іншого оператора на Lifecell потрібно виконати наступні дії:

Придбати будь-який стартовий пакет Lifecell. Скористатися послугою перенесення.

Якщо смартфон підтримує еSIM потрібно ідентифікуватися на сайті онлайн та подати заявку. Зробити сьогодні це можна через BankID чи електронний підпис. Якщо користувач хоче отримати фізичний носій (звичайна SIM), необхідно звернутись у магазин Lifecell та забрати її.

Для електронних сімок все простіше, нікуди не потрібно ходити. Данні номерів просто вводяться онлайн, потім карту готують до переносу і ставлять у смартфон.

Абоненти зможуть додатково обрати потрібний їм тариф. Ознайомитись із пропозиціями можна на офіційному сайті компанії. З початком війни багато абонентів втратили можливість користуватися послугами цього мобільного оператора. В першу чергу мова йде про жителів окупованих територій. Лише за другий квартал 2022 року кількість клієнтів Лайфсел зменшилась на 500 тисяч абонентів.