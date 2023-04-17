Абоненти lifecell будуть більш захищеними в інтернеті: деталі послуги

lifecell запроваджує нову послугу для своїх абонентів: доступ до веб-браузера DefensX, який має посилену кібербезпеку та захист облікових даних, щоб убезпечити інтернет-користувачів від онлайн-загроз.

Унікальною особливістю браузера DefensX від Lifecell є можливість “хмарного перегляду”, що означає, що всі веб-сторінки, до яких звертаються користувачі, відкриваються віддалено від трафіку пристрою та кінцевої точки користувача. Це ефективно блокує фрагменти шкідливого коду та потенційні загрози.

Абоненти Lifecell також можуть користуватися додатковими перевагами нового браузера:

Блокування реклами: Рекламні банери не відображаються на веб-сторінках під час перегляду.

Веб-захист з нульовою довірою: DefensX аналізує веб-сторінку, яку користувач має намір відвідати, і відображає попередження, якщо вона є небезпечною. Якщо інформація про веб-сторінку обмежена або відсутня, браузер попереджає користувача і відкриває її в режимі “тільки для читання”.

Захист облікових даних за принципом нульової довіри: DefensX оцінює категорію і контекст веб-сторінки, яку користувач планує відвідати, і в разі виявлення загрози відображає попередження про фішинг і застерігає від введення особистої інформації. Браузер також попереджає користувачів про фішингові загрози при першому введенні паролів на будь-якій веб-сторінці.

Lifecell пропонує доступ до веб-браузера DefensX для одного або п’яти пристроїв одночасно, в залежності від потреб абонента, за наступними тарифами:

DefensX для 1 пристрою: 75 грн / 4 тижні

DefensX для 5 пристроїв: 150 грн / 4 тижні

Щоб почати користуватися браузером, абонентам Lifecell необхідно

Набрати *995# та активувати послугу DefensX на 1 або 5 пристроїв (або відправити SMS з цифрами “1” або “5” на номер 995).

Завантажити додаток DefensX за посиланням у SMS-повідомленні.

Важливо: встановіть DefensX браузером за замовчуванням, щоб усі веб-сторінки відкривалися саме через нього, а не через інші браузери, встановлені на пристрої.

Розроблений партнером Lifecell, компанією Secure Industries, Inc., захищений веб-браузер DefensX спочатку був доступний як частина комплексного корпоративного рішення для B2B-клієнтів партнера. Тепер Lifecell поширює це рішення на всіх своїх абонентів, які прагнуть забезпечити конфіденційність та захист своїх персональних даних в Інтернеті.