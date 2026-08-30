lifecell вимикає 3G у 17 областях України: звільнені частоти віддадуть під швидший 4G

lifecell продовжує поступово відмовлятися від мережі третього покоління в Україні. З 3 вересня 2026 року оператор припинить роботу 3G у Житомирській області, майже всій Миколаївській області та ще в 468 населених пунктах інших регіонів.

Зміни торкнуться загалом 17 областей. Крім Житомирської та Миколаївської, до списку входять Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Місто Миколаїв поки залишиться з 3G.

Головна причина відключення — можливість ефективніше використовувати частоти 2100 МГц. Раніше вони обслуговували мережу третього покоління, а після модернізації повністю працюватимуть у стандарті LTE.

Швидкість 4G має зрости

У звільненому діапазоні lifecell планує використовувати для LTE смугу шириною до 20 МГц. Чим більше радіочастотного ресурсу отримує мережа, тим вищою може бути її пропускна здатність.

Для користувачів це повинно означати вищу швидкість завантаження даних, менші затримки та стабільнішу роботу мобільного інтернету у місцях із великою кількістю одночасно підключених абонентів.

Оператор зазначає, що після аналогічної модернізації в інших регіонах середня швидкість мобільного інтернету зростала приблизно на 20–30%.

При цьому зміни відбудуться не миттєво 3 вересня. Після відключення 3G інженери протягом кількох тижнів поступово налаштовуватимуть LTE на максимальну ширину смуги. Усі базові станції в зазначених районах уже технічно підготовлені до використання 2100 МГц для 4G.

Більшості абонентів нічого робити не потрібно

За статистикою lifecell, 88% користувачів у районах майбутнього відключення вже мають смартфони та SIM-картки з підтримкою LTE. Для них перехід відбудеться автоматично.

Якщо смартфон і SIM підтримують 4G, але пристрій продовжує працювати в старішому стандарті, користувачу достатньо перевірити, чи активований LTE у налаштуваннях мобільної мережі.

Власникам старих SIM-карток оператор пропонує заміну на USIM або eSIM. До 10 жовтня 2026 року абоненти з населених пунктів, де вимикається 3G, зможуть зробити це у магазинах lifecell за 0,01 грн із збереженням номера.

Окремо оператор наголошує, що близько 9% абонентів у цих регіонах все ще користуються телефонами стандарту 2G. Для них після 3 вересня нічого не зміниться — мережа другого покоління продовжить працювати.

Таким чином lifecell не вимикає старі мобільні технології повністю, а поступово прибирає саме 3G. Вивільнений спектр переходить до значно більш затребуваного сьогодні 4G, тоді як 2G залишається для дзвінків та старих пристроїв.