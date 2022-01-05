Стало відомо, чи можуть Київстар, Vodafone та lifecell використовувати одні антени разом

Кількість антен стільникового зв’язку на деяких будинках просто вражає. Їх може бути кілька десятків, а збоку це більше схоже на радіолабораторію. Причини цього по-перше у безлічі різних стандартів стільникового зв’язку, і в числі конкуруючих операторів. А чи можуть різні стільникові компанії використовувати ті самі антени спільно?





Відповідь проста і однозначна: так, можуть . Це рішення називається пасивний шаринг . І це не лише теорія, а й зустрічається на практиці, хоч і дуже рідко. Крім очевидного плюсу, це приносить безліч проблем, про які й йтиметься.

Плюси

Отже, основні переваги спільного використання в тому, що операторам не потрібно витрачати зайві гроші на покупку антен окремо, а також платити кожному за оренду місця на даху. Список плюсів на цьому закінчується.

Мінуси

Тепер мінуси. Незважаючи на те, що антени у операторів загальні, обладнання станції у кожного своє. Тому потужність, прийнята антенами від телефонів, буде ділитися за кількістю операторів. Цей момент суттєво скорочує зону покриття такої станції.

Хоча цю проблему можна частково вирішити шляхом використання багатодіапазонних антен , коли кожен оператор має свої входи в антену.

Але з’являється інша складність. Нахил антен фіксований. Відповідно, кожен з операторів має єдину дальність покриття, і якщо він захоче кардинально щось змінити – доведеться домовлятися з шаринг-партнером.

Хоча і цю проблему можна вирішити використанням багатодіапазонних антен та електричним нахилом окремих діапазонів.

А ось дві інші проблеми також легко вирішити вже не вдасться. Кожна антена має власну унікальну діаграму спрямованості: ширину та дальність роботи. Крім того, напрямок випромінювання антени жорстко фіксований.

З цих двох питань операторам доведеться шукати компроміс, а це фактично втрата конкурентних переваг і значення установки такої станції різко знижується. Саме ці аспекти роблять пасивний шаринг дуже непривабливим.

Тим не менш, бувають випадки, коли без цього не обійтися. Наприклад, встановлення антен в історичному центрі міста. Це дуже складні місця для забезпечення покриття, адже дуже важливо не зіпсувати зовнішній вигляд міста.

Також бувають ситуації, коли обмежена здатність об’єкта або орендодавець суворо лімітує кількість антен. У таких випадках без пасивного шарингу також не обійтись.